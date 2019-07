FILTRAN LA ESTRATEGIA DE ALASINO PARA CORTAR EL TRATO DE TRAIDOR A PICHETTO

Circula un audio de Alasino donde pide que se responda a “los Cresto” y “los Fernández” por nepotismo y porque contra ellos no es traicionar el PJ jugar con Macri.

En las últimas horas trascendió un mensaje de Whatsapp del ex senador nacional entrerriano por el Partido Justicialista, Augusto Alasino, aparentemente dirigido a un grupo del nuevo sector aludido como «los Peronistas de Pichetto», es decir los dirigentes de origen justicialista que apoyarán la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto en las elecciones presidenciales.

Alasino es uno de los tempranos armadores del compañero de fórmula de Macri en Entre Ríos, una vez que se conoció la candidatura del senador rionegrino. El dirigente concordiense llegó a proponerle para la interna de Juntos por el Cambio en la provincia las candidaturas de Luis Leissa para senador y Sergio Varisco para Diputado, aunque las postulaciones no prosperaron.

El incipiente sector, que se difunde en Entre Ríos con el nombre que Pichetto impulsa a nivel nacional, «Peronismo Republicano», prepara la campaña electoral en la provincia para las primarias de agosto y busca atraer el voto de los peronistas desencantados con el kirchnerismo o con la estructura del PJ, en las distintas localidades y a nivel provincial.

En ese marco, se filtró el mensaje de audio de Alasino, en el que despliega argumentos para repeler la acusación de «traidores» a los dirigentes justicialistas que militen para Macri en estos comicios. En síntesis, el ex legislador nacional promueve que trabajar contra los candidatos del PJ no es traición si es contra «los Cresto», a nivel local, o «los Fernández, los Gioja, los Scioli» en el orden nacional.

«¿Traición a qué? ¿A Alberto Fernández, Aníbal Fernández, (José Luis) Gioja, (Daniel) Scioli? ¿A Cresto, Mayda Cresto, Juan Carlos Cresto?», postula como eje de debate Alasino.

Asimismo, habla de instalar «el nepotismo» como eje de la campaña contra la familia del ex intendente de Concordia, la actual diputada nacional y el actual presidente municipal, Enrique Cresto, a quien no menciona en particular.

«Debería salir un documento en el que critiquemos veladamente el nepotismo. Y que usan la lealtad para seguir ellos encaramados en el poder», propone Alasino.

El audio

El mensaje de Alasino:

«Che, compañeros, el Choclo. Primero pueden hacer una mesa provisoria. Y usen cualquier criterio, no solamente uno, de territorio y seccionales, sino otros: de los que tienen tiempo, que pueden atraer distintos sectores, los compañeros que les resulta más fácil hablar con unos y con otros, con un criterio amplio.

«Nosotros nos caracterizamos por no contestar nunca nada y me parece que ahora hay que devolver golpe por golpe, porque ellos tienen cosas mucho peores que nosotros. Y más los Cresto.

«Me parece que de esa reunión debería salir un documento que firme la mesa, en el que critiquemos veladamente el nepotismo. Y que usan la lealtad para seguir ellos encaramados en el poder, los mismos.

«Los beneficios para los compañeros son nulos, porque son siempre los mismos los que están. Encima vienen tipos que nunca han sido peronistas, no tienen nada que ver con los peronistas.

«Eso hace que aparezcan los Pichettos o que otros boludos nos cansemos. Una cosa hay que hacer.

«Hay que tratar de ir todos y discutirlo al tema. Nosotros tenemos que cortar de raíz y con un ataque bastante fuerte el tema de la traición. Porque ¿traición a qué? ¿A Alberto Fernández, Aníbal Fernández, (José Luis) Gioja, (Daniel) Scioli? ¿A Cresto, Mayda Cresto, Juan Carlos Cresto?

«¿A la doctrina peronista? ¿Está la doctrina peronista en Fernández, en la Cristina (Fernández de Kirchner), cuando Aníbal decía que se cagaba, que a la marchita se la metía en el culo, está con Gioja y con Scioli, con «Calucho» (por Juan Carlos Cresto)?

«No, la doctrina peronista la llevamos en el corazón nosotros y se la han pasado por las bolas. La usan en su beneficio para seguir en los cargos y acomodar los amigos y los parientes.

«Creo que esta es la respuesta y se termina la cuestión. Porque de ahí en más es golpe por golpe».

