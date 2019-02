FARMACÉUTICOS ALERTAN POR MANIOBRA DE FLEXIBILIZACIÓN LABORAL QUE PONE EN RIESGO LA SALUD

Denuncian que otra organización gremial promociona una licenciatura en farmacia que habilitaría a cadetes, cajeros y ayudantes a dirigir farmacias. “Es una estafa y la vamos a combatir fuertemente”, advirtieron.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb) y la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) alertaron por la promoción de un curso terciario que no fue aprobado por el Ministerio de Educación para convertir a los ayudantes y cadetes de las farmacias en profesionales “low cost” a cargo de la venta de remedios.

“Es una maniobra comercial de Mario Quintana (dueño de Farmacity), que pretenden convertir a cadetes y empleados de mostrador en farmacéuticos, haciendo un cursito, una licenciatura que le llaman”, se quejó Marcelo Peretta, secretario general de Safyb.

La ley actual obliga a tener al menos un farmacéutico en la dirección de las farmacias más pequeñas y hasta cuatro profesionales en las farmacias más grandes, como las de Quintana. “Como él quiere siempre quiere hacer todo más barato para el trabajador y precarizarlo, ofrece hacer este curso y convertirlos rápido en farmacéuticos, cubrir las vacantes de sus locales y con eso crecer. Quintana tiene 500 farmacias y aspira a tener 1.000, esto es una barbaridad”, denunció Peretta en diálogo con ámbito.com.

La polémica surgió cuando la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) acordó con la UMET el lanzamiento de una licenciatura en Farmacia, que habilitaría a asistentes, cajeros y personal de mostrador de las farmacias a cubrir el cargo de directores.

Ante esto, Farmacity emitió un comunicado donde aclaró que “no posee ninguna vinculación con el proyecto educativo de la Asociación (ADEF) ni con ninguna otra propuesta de esta índole” y en otro párrafo indicó que “el objetivo de la compañía es que los farmacéuticos puedan profundizar su experiencia y conocimientos sobre la base de una formación de grado sólida.

“El cadete no se transforma en farmacéutico, esto es al revés. Lo que pasa es que el profesional asiste cinco años a la Facultad de la Universidad de Buenos Aires y estudia cinco años una carrera de las más difícil que hay, incluso más que medican, y una vez egresado trabaja en farmacias, laboratorios, industrias u hospitales”, remarcó Peretta.

“Quieren hacer esto a través de la UMET, que es una buena universidad que se hizo con los sindicatos, pero no para tener una facultad de farmacia y bioquímica, eso no existe. Aparte la licenciatura en farmacia no está aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación”, agregó.

La titular de Cofa, María Isabel Reinoso, también puso el grito en el cielo. “El farmacéutico es un profesional de la salud, experto en medicamentos, con una preparación de cinco años, que ha cursado un currícula que por su complejidad y amplitud lo habilita a ejercer la profesión en una variedad de ámbitos”, señaló, y en ese marco, reclamó a las autoridades nacionales que toman cartas en el asunto. “Deben controlar los contenidos y las currículas que se ofrecen a los futuros profesionales sanitarios”, resaltó.

Ante estas advertencias, el Ministerio de Educación a cargo de Alejandro Finocchiaro intimó a ADEF para que cese con la publicidad sobre la licenciatura. La cartera educativa emitió esta semana un dictamen sobre el expediente N°2019-05971206, donde aseguró que la promoción de ADEF puede “generar una situación de confusión en el público interesado”, ya que “dicha carrera” no tiene las aclaraciones sobre “la certificación a otorgarse, el alcance, el tipo de certificación que se emite”.

En el sindicato de Peretta tiene una explicación. Quintana no solo es el dueño de Farmacity, también aparece como miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y es asesor por el sector privado del rectorado de la UMET. “Tiene todo el poder y lo usa para mal, quiere que los farmacéuticos le salgan gratis”, sentenció el gremialista.

“Es algo grave y lo advertimos porque están engañando a la población y están precarizando la situación laboral de los farmacéuticos. Es una estafa y la vamos a combatir fuertemente”, advirtió. (ámbito.com)

