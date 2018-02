El senador provincial remarcó que el gobierno de Cristina fue el único que se fue y dejó un país funcionando y con recursos: Giano: ´Al crecimiento social y económico de nuestro país sólo lo generó el peronismo’

El senador provincial por el partido justicialista, Ángel Giano, analizó la situación política, económica y social de la Argentina actual y aseguró que “todos los argentinos estábamos mejor durante el gobierno de Cristina”. En ese contexto, el legislador remarcó en DIARIOJUNIO que al crecimiento social y económico de nuestro país sólo lo permitió el peronismo, contrariamente al sistema político de Macri en donde los intereses pasan por preservar al que más dinero tiene para que ganen, aun más. “Si se toma en cuenta que a los que menos tienen no se les puede sacar mucho y a los que más tienen no los van a tocar, entonces la que siempre pierde es la clase media”, señaló Giano. “La quita de retenciones a las mineras, a la soja, al trigo, es decir a la producción primaria, el endeudamiento, el aumento de las tarifas…alguien la tiene que pagar y siempre es el consumidor final el que afronta esa diferencia”

El funcionario intentó explicar de alguna manera la razón por la que un gobierno neoliberal, de ajuste y “para pocos” termina ganando las elecciones nacionales del 2015 a pesar de las advertencia y señales que fueron dando “los Macri” en el país. “Es una tema que argentina no resuelve. Por alguna razón termina votando a su verdugo”, sentencio Giano. “La clase media siempre gana con gobiernos nacionales y populares como el de Irigoyen, Perón, Néstor y Cristina y siempre pierde con este tipo de gobierno neoliberal y de derecha que aplica políticas con la matriz económica igual a la dictadura militar, la Alianza y ahora Cambiemos”, recordó.

No obstante, reconoce que hubieron errores y equivocaciones por parte de quienes condujeron los procesos nacionales y populares que fundamentalmente se basan en no saber capitalizar los aciertos y promover un cambio cultural. Según el funcionario, muchos argentinos de clase media tienen esa idea de que ´se ganó el dinero trabajando´ pero, si bien eso en principio es así, lo que no se ha sabido explicar es que para que eso suceda tiene que haber un gobierno detrás que te lo permita en el contexto y con políticas mejorar tu situación, tu movilidad social ascendente. “Al crecimiento social y económico de nuestro país sólo lo permitió el peronismo, contrariamente al sistema político actual en donde los intereses pasan por preservar al que más dinero tiene para que ganen, aun más. Son 200 años de historia argentina que recuerdan que cada vez que estos tipos de gobierno de derecha gobernaron, siempre lo endeudaron y generaron graves crisis económicas y sociales”

Por más datos, Giano afirma que por primera vez, al menos en su generación, se ha visto terminar un gobierno con un país funcionando, desendeudado, con plata en el Banco Central, en el Banco Nación, en el Hipotecario y en el ANSES…o sea…Cristina no se fue con un país en crisis como lo hicieron Alfonsín, Menem y De La Rúa, entonces creo que el error es que no se supo capitalizar los aciertos. “¿Cuánto tiempo se espero por un plan PROCREAR para los que no podíamos ir a un banco a crédito usurero y que los beneficiarios se elijan por sorteo?”, se preguntó. “Ahora, este gobierno, sacó el sorteo ni bien asumió, se elije a dedo y nadie dice nada. Si al dedo lo hubiera usado el peronismo, esto sería esto una denuncia tras otra en tribunales”, ironizó. “Ahora algunos se quejan, y con razón, que algunos se enriquecieron con el gobierno anterior pero no se enojan con los funcionarios de ahora que están al frente y tienen su plata afuera, fugada por evasión o elusión, la mayoría en negro y que no la trajeron ni cuando salió el blanqueo”

Finalmente, el senador provincial concluyó en que todos los argentinos estuvieron mejor en los 12 años de Néstor y Cristina y aseguró: “Pongo la firma en que todos mejoraron, algunos más otros menos, pero siempre mejor. Como firmo también que ahora el argentino en general está peor: comercios que cierran, alta inflación, aumento de tarifas exorbitantes, déficit fiscal, servicios e impuestos elevados, dólar alto, etc y no es como muchos dicen que Cristina no elevó la cultura del trabajo o la no educación, al contrario, paritarias libres, respetó convenios colectivos, construyó miles de escuelas, creo un programa para terminarla FINES, hizo obligatoria la secundaria, creo programas de trabajo, había consumo popular y había salarios por encima de la inflación…. y no es que estaba haciendo populismo, estaba haciendo un país para todos”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...