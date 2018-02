Cargó contra Cambiemos: Hugo Moyano de cara a la marcha del 22: “Este gobierno no tiene respuestas”

Para el dirigente, “la gente ya está convencida de que este gobierno está fracasando”. Como parte de la puja interna de la CGT, Acuña cuestionó a Daer, quien se pronunció contra la marcha, y aseguró que “defiende a los patrones”.

Mientras sigue abierta la disputa interna en la CGT, de cara a la marcha contra las políticas oficiales convocada para el 22 de febrero, el camionero Hugo Moyano volvió a cargar ayer contra Cambiemos: “Les queda poco tiempo ?dijo?. La gente ya está convencida de que este gobierno está fracasando y no tiene respuestas”. La puja dentro de la central obrera quedó expuesta con la negativa de Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, a sumarse a la marcha, promovida por los otros dos miembros de la conducción, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid. Fue Acuña quien ayer salió a responderle al dirigente de Sanidad: “Daer defiende a los patrones”, lanzó.

“Este es un gobierno que evidentemente mezcla todo para lograr callar a la gente y atemorizarla. Lo está logrando. Pero con nosotros no van a tener suerte. Yo estoy acostumbrado a esto”, se plantó Moyano, quien denunció una persecución gubernamental contra el sindicalismo y, en particular, contra su persona. Justamente sobre las acusaciones judiciales y mediáticas del Gobierno en su contra, el camionero dijo que prefería “ir en cana antes que traicionar a los trabajadores”, porque “el objetivo de este gobierno es quitarles derechos a los trabajadores y poder adquisitivo a sus salarios”. El dirigente marplatense aseguró finalmente que “este Gobierno tiene como objetivo la entrega del país. Pero la gente está juntando bronca. Ya no les creen”.

El dirigente bancario Sergio Palazzo, líder de la Corriente Federal de Trabajadores, destacó que la marcha del jueves 22 “no es en defensa de Moyano, es en defensa propia”, porque “se busca estigmatizar y deslegitimar la acción sindical, porque para el Gobierno el mundo perfecto sería sin sindicatos”. De la protesta participarán, además de gran parte de los gremios de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales. Para Palazzo, de lo que se trata es de “ampliar el margen de confrontación con el Gobierno” porque se trataba de “una medida contra el ajuste”.

La movilización aprobada por el consejo directivo de la CGT agudizó las diferencias internas entre los triunviros de la central obrera. La decisión de Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña de adherir a la marcha inicialmente convocada por Camionero provocó el rechazo de Héctor Daer. “No tenemos que rediscutir nada, la CGT está para defender a los trabajadores ?aclaró ayer Carlos Acuña?. Que Daer haga lo que quiera, si lo pusieron para defender a los trabajadores, no puede estar al lado de los patrones… Siempre hubo carneros en la vida”. Y siguió: “La CGT tiene mandato por cuatro años y si alguno se equivocó como Daer, que sale a defender a la patronal, se va a ir solo o lo van a echar a los trabajadores. Que haga lo que quiera él. Lo votaron para estar a favor de los trabajadores, no para estar a favor de la patronal como está ahora”.

Para Acuña, “hay una campaña de desprestigio del sindicalismo”. En ese marco, agregó que “el Gobierno quiere instalar este tema de Moyano para ponerles techo a las paritarias, no hablar de los despidos y avanzar contra los convenios colectivos. Todo para la patronal”. Concluyó con un mensaje para Mauricio Macri: “Que el Presidente de la Nación se ocupe de gobernar y de solucionar los problemas de país”.

