Bahler dijo que “Macri podrá mentirle a los europeos pero no a los argentinos”

El legislador concordiense participó de los actos oficiales por la visita del presidente Mauricio Macri, tras lo cual contrastó los dichos del mandatario con los números oficiales dados a conocer por el INDEC y el Ministerio de Economía.

El diputado provincial entrerriano del Frente Renovador salió con duros términos a responder al presidente Mauricio Macri, que en su paso por Concordia dijo textualmente que durante el año pasado “la Argentina creció por primera vez en cien años y al mismo tiempo bajó la inflación, creció el empleo, bajaron los impuestos y bajó el déficit fiscal”.

Evidentemente ofuscado, el legislador de Concordia dijo a Diario Río Uruguay: “Yo estuve ahí, no me lo contaron, lo dijo con esas palabras”.

Para Bahler, “al presidente no le cabe otro calificativo que mentiroso. Pero ojo que no lo digo como como un insulto” aclaro, “sino porque lo que lo que dijo es falaz y no es real”.

En esa misma tónica, el diputado recordó que el mandatario nacional expresó palabras similares en el Foro de Davos, “donde la mayoría no conoce la realidad que atravesamos. Pero no puede decir eso en el país donde hasta el diario Clarin publica que los números del déficit están al rojo vivo. Macri podrá mentirle a los europeos pero no a los argentinos”.

Por último, trajo a colación que “por si fuera poco, ahora sabemos que por culpa de la inflación una familia debe juntar más de $ 17.000 (por mes) para no ser considerada por debajo de la línea de la pobreza”, subrayando que “eso no lo dice la oposición, lo dice el propio INDEC”.

