Auguró un “alcance altísimo” de la medida: En la víspera del paro, la CGT pidió al Gobierno que “reconozca el fracaso del programa económico”

En la previa al paro nacional convocado para este lunes, el triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) dijo que la medida de fuerza “tendrá un nivel de adhesión muy grande” y aseveró que “todo el mundo está muy embroncado con lo que está ocurriendo en la Argentina”.

Así se manifestó uno de sus secretarios generales, Juan Carlos Schmid, quien sostuvo que “si el Gobierno no reconoce su fracaso, va a ser muy difícil que nos entendamos”.

“La lectura que tiene que hacer el Gobierno es que ya hay síntomas de malestar que se vienen madurando durante todo el mes de mayo con medidas de protesta en todos lados, y que este llamado de atención lo deberían ponderar, no solamente tendiendo la mesa de diálogo que repiten como loros, sino que además tienen que tener voluntad de corregir lo que le estamos cuestionando”, consideró en declaraciones a Radio Estación Sur FM91.7.

Respecto de las declaraciones del ministro Jorge Triaca, que había dicho que “el paro no sirve para nada”, el gremialista le respondió que “podríamos aplicar la misma consideración a lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora: no ha servido para nada, menos para resolver el tema de la desocupación y la distribución del ingreso en la Argentina”. “No me parece que sea una apreciación muy afortunada que digamos”, agregó.

Consultado sobre la designación de los nuevos ministros de Producción y Energía, Schmid subrayó que “el mismo nuevo Ministro de Producción ha dicho que hay que esperar meses difíciles, con muchas dificultades, con una combinación de recesión con alta inflación y esto condiciona de alguna manera, cualquier intento de recuperación”. “Acá hay sectores y argentinos que no pueden esperar. Se trata de sobrevivir, simple y sencillamente”, alertó.

Asimismo, el titular de la CATT resaltó las críticas eclesiásticas al Gobierno y aseguró que “la Iglesia lo que está haciendo es reiterar lo que dice su Doctrina Social, siempre ha tenido un papel coherente a lo largo de la historia en defensa de los sectores más vulnerables”. “El Gobierno debería reconocer que se han hecho muy mal las cosas hasta ahora y que hay un fracaso del programa económico en toda la línea. Si no reconoce esto, va a ser muy difícil que nos entendamos”, enfatizó.

Por otra parte, Schmid habló de las diferencias en el seno de la CGT y explicó que “en el horizonte está la renovación de las autoridades que se van a elegir en Agosto. Y allí, además de las reivindicaciones que tenemos, debe surgir lógicamente un mínimo programa de coincidencias para discutir el perfil de país que queremos tener los argentinos”.

De cara al futuro, uno de los secretarios generales de la CGT advirtió que “lo que menos se puede esperar es que nos quedemos quietos si se sigue profunde el malestar, el ajuste y el castigo sobre los sectores más pobres de la Argentina” y afirmó que la convocatoria a nuevas medidas de fuerza “depende mucho de las movidas que haga el Gobierno Nacional”.

Sobre la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo no homologue el acuerdo paritario de Camioneros, Schmid dijo que, si lo hace, Triaca “estaría violando el principio de libre negociación”. “¿No es que el Gobierno cree en el libre mercado? Bueno, tiene que haber libre negociación. Si interfiere en eso, está cometiendo una violación”, completó.

“Más allá de los trabajadores que están encuadrados en los sindicatos, nosotros le pedimos a los comerciantes, a los pequeños propietarios, al hombre común, que se expresen de la manera más conveniente, pero que acompañen esta protesta que es en defensa del destino del Pueblo argentino. Todo el mundo está muy embroncado con lo que está ocurriendo en la Argentina”, puntualizó. (ámbito.com)

