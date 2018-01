Alfonsín criticó el silencio de la UCR ante el DNU de Macri: “Es una vergüenza lo que está haciendo el partido”

El dirigente radical, que estuvo días pasados en Gualeguay, criticó duramente el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Mauricio Macri y cuestionó el silencio de la UCR al respecto. “No reconozco como propias del radicalismo las posiciones que está teniendo el partido, que se está alejando de su ideario”, lamentó.

El decreto 27/2018 de “desburocratización y simplificación del Estado” firmado por el presidente Mauricio Macri y publicado en el Boletín Oficial el pasado 11 de enero sigue sumando críticas.

El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín lo cuestionó duramente y también criticó al radicalismo por su quietud ante tan polémico decreto.

“A través de un DNU el Ejecutivo toma decisiones que por la Constitución no puede tomar porque sólo las puede tomar el Congreso de la Nación”, explicó, y amplió: “Salvo en casos excepcionales -cuando hay razones de necesidad y de urgencia- la Constitución le prohíbe al Ejecutivo tomar decisiones que les compete al Congreso”.

En este marco, sostuvo que “en este DNU no se da la excepcionalidad que prevé la Constitución”.

Luego señaló que “una de las cosas que no puede hacer el Ejecutivo es derogar o modificar leyes, facultad que sólo tiene el Congreso” y aseveró que “con este DNU, entre modificaciones y derogaciones, son afectadas más de 120 leyes”.

“Se pueden modificar excepcionalmente una o dos leyes, no 120”, manifestó el exdiputado nacional Ricardo Alfonsín, quien indicó:”En este caso no se da la condición de excepcionalidad que prevé la Constitución porque en este DNU se afectan 120 leyes y, por otro lado, no se dan las razones de necesidad y urgencia”.

“No se trata de invocar solamente razones de necesidad y de urgencia, sino de demostrar con cierto nivel de objetividad que existen esas razones, cosa que en este caso no sucede”, aseveró luego Alfonsín.

“Es una vergüenza lo que está haciendo el partido”

“¿Qué hace mi partido que no dice nada?”, se preguntó Alfonsín al cuestionar el silencio de la UCR ante la firma de este megadecreto: “Debió haber dicho que se trata de un decreto que no tiene en cuenta lo que establece la Constitución. También me pregunto qué va a hacer mi partido en la Comisión de DNU”.

Remitiéndose a los orígenes de Cambiemos, recordó: “Creamos Cambiemos con fuerzas que piensan diferente y que se reunieron por la república. La republica fue la idea fuerza de Cambiemos, la razón de ser de Cambiemos”.

“Cómo es que la UCR, que hace de la cuestión republicana un aspecto fundamental de su identidad, como es que Cambiemos, que se constituyó para evitar que la República sufriera, va a permitir que se hagan las mismas cosas que antes se criticaban”, enfatizó.

En este marco, aseguró que “hay que preguntarles a algunos radicales por qué no siguen proponiendo, como lo hacían hasta 2015, que se modifique el decreto que reglamenta el uso de los DNU, que es absolutamente inconstitucional” y criticó que “nos estemos callando la boca”.

“No reconozco como propias del radicalismo las posiciones que está teniendo el partido, que se está alejando de su ideario”, lamentó.

Consultado por esta Agencia, expresó: “Me sorprende este silencio de la UCR porque no fue lo que dijimos en Gualeguaychú (cuando la Convención Nacional de la UCR definió el acuerdo con el PRO). Habíamos dicho todo lo contrario, que íbamos a influir en la gestión, a impedir que se cometan errores, y que no íbamos a acompañar las decisiones equivocadas”.

“No estamos haciendo absolutamente nada de eso. Algunos por miedo a contrariar o a que otros se enojen, otros porque creerán que esta es la mejor manera de ayudar al gobierno y otros porque su principal interés es cuidar su carrera política, pero es una vergüenza lo que está haciendo el partido”, manifestó.

No obstante, aseveró en declaraciones a esta Agencia que esta situación por la que está atravesando el partido “es reversible y depende exclusivamente de nosotros”.

“Les pido a los radicales de cada distrito que le reclamen a sus dirigentes un cambio de actitud. La UCR está en Cambiemos, que no actúe como si estuviera pintada”, concluyó. (APFDigital)

