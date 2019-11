ALBERTO SOBRE EL CEPO: «EL 10 DE DICIEMBRE NO ES UNA FECHA MÁGICA, HAY QUE VER CUÁNTAS RESERVAS NOS DEJAN»

Tras reunirse con el presidente de México, Fernández realizó un duro análisis de la economía argentina. Críticas al FMI, expectativa en la relación con EEUU y elogios para AMLO.

En el marco de su primer viaje como presidente electo y luego de reunirse con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Alberto Fernández ofreció una conferencia de prensa en la que repasó los puntos centrales del encuentro y donde hizo un crudo análisis de la realidad argentina. “El 10 de diciembre es una fecha mágica”, afirmó en referencia al cepo cambiario.

Desde el Distrito Federal, Fernández diálogo con periodistas y destacó su reunión con López Obrador, quien se mostró “dispuesto a ayudar a la Argentina”. “Con México hemos tenido una relación que se fue perdiendo con el correr del tiempo y hoy en día es una relación comercial bastante débil. Hablamos con AMLO u estamos seguros de que podemos hacer algo mejor de lo que hacemos”, destacó.

Acerca de la actualidad argentina, Fernández dijo que el “FMI también es responsable de lo que pasa” y le pidió al organismo “reflexión» y la necesidad de compresión de que «no podemos seguir ajustando a la sociedad argentina”.

En este sentido, el mandatario electo “preguntó mucho por algunos planes que han desarrollado en México, sobretodo para jóvenes que no trabajan y estudian y ver cómo lo podemos proyectar en Argentina”, y dijo que buscaron “poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz, y también en materia de carnes”.

“Hablamos de todo eso y del continente, por lo que sucede en Ecuador y en Chile. Los dos somos gente que valora la institucionalidad y la democracia, la valoramos tanto como los criterios de equidad e igualdad”, sostuvo Fernández.

En referencia a la eventual creación de un bloque progresista en la región, el dirigente peronista sostuvo: “Vemos con mucha atención lo que pasa en el continente, pero los vínculos internacionales no son vínculos gobernados por la ideología, porque cada pueblo elige y determina su gobierno”.

Y prosiguió: “No estamos hablando en el grupo de Puebla de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie, simplemente un conjunto de dirigentes de América Latina respetuosos de la institucionalidad y la democracia que se plantea alternativas a lo que ha imperado en los últimos años”.

Durante la conferencia, el excandidato del Frente de Todos no escatimó en críticas para la gestión de Mauricio Macri: «Lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo y el 10 de diciembre no es una fecha mágica, la verdad es que eso no se resuelve con un cambio de gobierno, es el resultado de una política».

Con respecto a la relación con los EEUU, que tuvo su primer test la semana pasada cuando Donald Trump se contactó por teléfono con él, el exjefe de Gabinete dijo que aspira a tener un “muy buen vínculo”, aunque aclaró que no tiene ningún viaje previsto a ese país.

“He tenido una muy buena charla con el presidente Trump y con gente de su gobierno. Pareciera ser que están dispuestos a ayudarnos en esta instancia y yo lo celebro y lo valoro. No tengo previsto un viaje a EEUU, que puede ocurrir o no”, dijo.

Consultado acerca de la vuelta de gobiernos de corte progresista en la región, Fernández analizó: “La victoria de AMLO en México fue la muestra cabal de que los ciclos progresistas no estaban agotados. Lo que más siento con él es que tenemos una comunión de ideas y de conceptos sobre cómo ver el mundo y lo que le pasa al continente”. (ámbito)

