LLAMADO A CONCURSO DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RÍOS

Llamado a Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes para personal a ser incorporado como profesional. PARA LA UP8 DE FEDERAL SE CONCURSA EL CARGO DE UN LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL Y UN LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA. Entérese los detalles.

Información transmitida a FEDERAL AL DÍA desde la Unidad Penal 8 Bicentenario de la Revolución de Mayo de Federal:

Cargos: (01) LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL para la Ciudad de Paraná, (02) LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL y (01) MEDICO para la Ciudad de Gualeguaychú, (01) LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL y (01) MEDICO PSIQUIATRA para la Ciudad de Concordia, (01) MEDICO PSIQUIATRA para la Ciudad de Concepción del Uruguay, (01)

LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA para la Ciudad de Victoria, (01) MÉDICO/A para la Ciudad de Gualeguay, (01) LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL y (01) LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA para la Ciudad de Federal. Ley 5797-Escalafon Profesional-Personal Superior.-

Grado: Oficial Subadjutor

Requisitos a cumplimentar para la inscripción:

a) No ser mayor de 35 años.

b) No estar incorporado a la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

c) Ser residente en la ciudad en la cual se postule para la cobertura del cargo a concursar.

Documentación a presentar:

a) Solicitud de inscripción

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (domicilio actualizado).-

c) Fotocopia de Título Universitario, expedido por Institución académica pública o privada

oficialmente reconocida. Dicha fotocopia deberá presentarse debidamente autenticada por

la Institución académica otorgante y/o escribano público. En caso de acreditar especialidad,

deberá acompañarse la debida constancia expedida por autoridad competente

autenticada.-

d) Poseer matricula habilitante para el ejercicio de la profesión y/o especialidad. Deberá

presentarse a efectos de acreditar dicha circunstancia, constancia expedida por el colegio

profesional y/o autoridad administrativa respectiva, indicando vigencia de matrícula y

ausencia de sanciones disciplinarias.-

e) Certificado de Antecedentes Penales (para tramitar el mismo consultar el sitio web del

Registro Nacional de Reincidencia: www.dnrec.jus.gob.ar).-

f) Certificado de buena conducta expedido por la autoridad policial con competencia en el

domicilio del interesado.-

g) Certificado psicofísico emitido por organismo público de salud.-

Informes, Bases, Condiciones e Inscripciones:

Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos-Departamento Personal de la Dirección

General de Cuerpo Penitenciario, calle Santa Fe Nº 352-Paraná-Entre Ríos.-

Inscripciones: Los días 2, 3 y 4 de Octubre de 2019 de 08:00 a 12.00 horas.-

Insp. Gral Dr. Marcelo Rubén SANCHEZ

Director General

Servicio Penitenciario de Entre Ríos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...