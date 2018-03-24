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Un paso adelante en el tiempo

Federal: Se conoció la nómina de oficiales y suboficiales ascendidos en la Policía

Policiales
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Fue informada en un comunicado enviado a FEDERAL AL DÍA desde la Jefatura Departamental de Policía

Nómina del personal  de Oficiales y Sub Oficiales de la Jefatura de Policía Departamental Federal ascendidos al grado inmediato superior.

A SUB COMISARIO, EL OFICIAL PRINCIPAL HERRERA GUILLERMO JAVIER.

A SUB COMISARIO, EL OFICIAL PRINCIPAL BERNACHEA LUIS ALBERTO.

A OFICIAL INSPECTOR, EL OFICIAL SUB INSPECTOR ALZUGARAY ROQUE FABIAN.

A OFICIAL INSPECTOR, LA OFICIAL SUB INSPECTOR LUNA MARIA VIRGINIA.

A OFICIAL SUB INSPECTOR, EL OFICIAL AYUDANTE TORRES BRIAN EMMANUEL.

A OFICIAL SUB INSPECTOR, EL OFICIAL AYUDANTE FARIAS DANIEL DAIAN.

A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL LUNA LUIS.

A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL OSUNA HECTOR ARESIO.

A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL GONZALEZ RAMON OSCAR.

A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL GALLO  JORGE FABIAN.

A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL CANTERO JOSE ALBERTO.

A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL ISLA NESTOR ARIEL.

A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL ROCHA MIGUEL ANGEL.

 

A SUB OFICIAL PRINCIPAL, EL SARGENTO AYUDANTE BENITEZ RAMON.

A SUB OFICIAL PRINCIPAL, EL SARGENTO AYUDANTE LUNA RUBEN CIRILO.

A SUB OFICIAL PRINCIPAL, EL SARGENTO AYUDANTE GOMEZ OSCAR MARCELO.

A SUB OFICIAL PRINCIPAL, EL SARGENTO AYUDANTE CARDOZO HUGO ALBERTO.

A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO ZARATE MIGUEL ORLANDO.

A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO OROSCO MARIO RUBEN.

A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO VILLALBA MIGUEL ALBERTO.

A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO GODOY CRISTIAN SILAVIO MIGUEL.

A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO EICHHORN JORGE ANTONIO.

A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO KRAFT LUIS ANTONIO.

 

A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO GUTIERREZ GERMAN EXEQUIEL.

A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO PEREYRA SEBASTIAN ALEJANDRO.

A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO DUARTE LUIS OSCAR.

A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO PEREYRA EXEQUIEL SANTIAGO.

A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO BENTO GUSTAVO JAVIER.

A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO GRAZIANO PABLO MIGUEL ANGEL.

A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO SETAU CESAR ARIEL.

A SARGENTO PRIMERO, LA SARGENTO REYNOSO MARIA DEL ROSARIO.

 

A SARGENTO, EL CABO PRIMERO BARRIOS DIEGO PATRICIO.

A SARGENTO, EL CABO PRIMERO OZARAN PEDRO RAUL EDGARDO.

A SARGENTO, EL CABO PRIMERO LIMA SERGIO RAMON.

 

A CABO PRIMERO, EL CABO COCERES ALEXIS NICOLAS.

A CABO PRIMERO, EL CABO LAGOS LUCIANO ALBERTO.

A CABO PRIMERO, EL CABO WAIGANT SEBASTIAN HORACIO.

A CABO PRIMERO, EL CABO VIDAL MATIAS RAMON.

A CABO PRIMERO, EL CABO BALLEJOS ANTONIO BLAS.

A CABO PRIMERO, EL CABO OTTOLINI JUAN MANUEL.

A CABO PRIMERO AUXILIAR, EL CABO AUXILIAR PEREYRA JUAN JOSE.

A CABO PRIMERO AUXILIAR, EL CABO AUXILIAR MOLINA WALTER NICOLAS.

A CABO PRIMERO AUXILIAR, EL CABO AUXILIAR DRI GABRIEL ANGEL.

 

A CABO, EL AGENTE PEREYRA SERGIO RAUL.

A CABO, EL AGENTE LOPEZ ANIBAL ARIEL.

A CABO, EL AGENTE NUÑEZ MARTIN OSCAR.

A CABO, EL AGENTE SANCHEZ GABRIEL HERNAN.

A CABO, EL AGENTE MARTINEZ ROBERTO FERNANDO.

A CABO, EL AGENTE ROMERO ALBERTO NICOLAS.

A CABO, EL AGENTE GAUNA WALTER RUBEN.

A CABO, EL AGENTE SAMANIEGO CRISTIAN MARCELO.

A CABO, EL AGENTE DUARTE OSCAR ALBERTO.

A CABO, EL AGENTE RUIZ DIAZ ARIEL ALFREDO.

A CABO, EL AGENTE  GARATE RIVERO MATIAS FABIAN.

A CABO, EL AGENTE PEREYRA RAFAEL OSCAR.

(Federal al Día)

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