Federal: Se conoció la nómina de oficiales y suboficiales ascendidos en la Policía

Fue informada en un comunicado enviado a FEDERAL AL DÍA desde la Jefatura Departamental de Policía
Nómina del personal de Oficiales y Sub Oficiales de la Jefatura de Policía Departamental Federal ascendidos al grado inmediato superior.
A SUB COMISARIO, EL OFICIAL PRINCIPAL HERRERA GUILLERMO JAVIER.
A SUB COMISARIO, EL OFICIAL PRINCIPAL BERNACHEA LUIS ALBERTO.
A OFICIAL INSPECTOR, EL OFICIAL SUB INSPECTOR ALZUGARAY ROQUE FABIAN.
A OFICIAL INSPECTOR, LA OFICIAL SUB INSPECTOR LUNA MARIA VIRGINIA.
A OFICIAL SUB INSPECTOR, EL OFICIAL AYUDANTE TORRES BRIAN EMMANUEL.
A OFICIAL SUB INSPECTOR, EL OFICIAL AYUDANTE FARIAS DANIEL DAIAN.
A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL LUNA LUIS.
A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL OSUNA HECTOR ARESIO.
A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL GONZALEZ RAMON OSCAR.
A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL GALLO JORGE FABIAN.
A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL CANTERO JOSE ALBERTO.
A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL ISLA NESTOR ARIEL.
A SUB OFICIAL MAYOR, EL SUB OFICIAL PRINCIPAL ROCHA MIGUEL ANGEL.
A SUB OFICIAL PRINCIPAL, EL SARGENTO AYUDANTE BENITEZ RAMON.
A SUB OFICIAL PRINCIPAL, EL SARGENTO AYUDANTE LUNA RUBEN CIRILO.
A SUB OFICIAL PRINCIPAL, EL SARGENTO AYUDANTE GOMEZ OSCAR MARCELO.
A SUB OFICIAL PRINCIPAL, EL SARGENTO AYUDANTE CARDOZO HUGO ALBERTO.
A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO ZARATE MIGUEL ORLANDO.
A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO OROSCO MARIO RUBEN.
A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO VILLALBA MIGUEL ALBERTO.
A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO GODOY CRISTIAN SILAVIO MIGUEL.
A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO EICHHORN JORGE ANTONIO.
A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO KRAFT LUIS ANTONIO.
A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO GUTIERREZ GERMAN EXEQUIEL.
A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO PEREYRA SEBASTIAN ALEJANDRO.
A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO DUARTE LUIS OSCAR.
A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO PEREYRA EXEQUIEL SANTIAGO.
A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO BENTO GUSTAVO JAVIER.
A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO GRAZIANO PABLO MIGUEL ANGEL.
A SARGENTO PRIMERO, EL SARGENTO SETAU CESAR ARIEL.
A SARGENTO PRIMERO, LA SARGENTO REYNOSO MARIA DEL ROSARIO.
A SARGENTO, EL CABO PRIMERO BARRIOS DIEGO PATRICIO.
A SARGENTO, EL CABO PRIMERO OZARAN PEDRO RAUL EDGARDO.
A SARGENTO, EL CABO PRIMERO LIMA SERGIO RAMON.
A CABO PRIMERO, EL CABO COCERES ALEXIS NICOLAS.
A CABO PRIMERO, EL CABO LAGOS LUCIANO ALBERTO.
A CABO PRIMERO, EL CABO WAIGANT SEBASTIAN HORACIO.
A CABO PRIMERO, EL CABO VIDAL MATIAS RAMON.
A CABO PRIMERO, EL CABO BALLEJOS ANTONIO BLAS.
A CABO PRIMERO, EL CABO OTTOLINI JUAN MANUEL.
A CABO PRIMERO AUXILIAR, EL CABO AUXILIAR PEREYRA JUAN JOSE.
A CABO PRIMERO AUXILIAR, EL CABO AUXILIAR MOLINA WALTER NICOLAS.
A CABO PRIMERO AUXILIAR, EL CABO AUXILIAR DRI GABRIEL ANGEL.
A CABO, EL AGENTE PEREYRA SERGIO RAUL.
A CABO, EL AGENTE LOPEZ ANIBAL ARIEL.
A CABO, EL AGENTE NUÑEZ MARTIN OSCAR.
A CABO, EL AGENTE SANCHEZ GABRIEL HERNAN.
A CABO, EL AGENTE MARTINEZ ROBERTO FERNANDO.
A CABO, EL AGENTE ROMERO ALBERTO NICOLAS.
A CABO, EL AGENTE GAUNA WALTER RUBEN.
A CABO, EL AGENTE SAMANIEGO CRISTIAN MARCELO.
A CABO, EL AGENTE DUARTE OSCAR ALBERTO.
A CABO, EL AGENTE RUIZ DIAZ ARIEL ALFREDO.
A CABO, EL AGENTE GARATE RIVERO MATIAS FABIAN.
A CABO, EL AGENTE PEREYRA RAFAEL OSCAR.
(Federal al Día)