FEDERAL: LA POLICÍA REALIZÓ OTROS SECUESTROS RELACIONADOS CON EL ROBO AL ESTABLECIMIENTO “TORTUGA BLANCA”

Recordemos que el asalto a mano armada, se produjo en la tarde del pasado miércoles en un establecimiento de zona de Colonia San Lorenzo. Ese mismo día se detuvo al conductor del automóvil en el que presumiblemente los delincuentes pretendían volver. Otros dos se escondieron en los campos y fueron luego detenidos en sus domicilios. Se sumó un cuarto, el remisero que los alcanzó hasta el lugar a donde produjeron el atraco. Todas estas cumpliendo prisión preventiva por 25 días.

La División Investigaciones de la Policia Departamental de Federal, concretó el allanamiento y secuestro de una mochila, una chaqueta, binoculares, y $ 8.850,-, que formarían parte de los 25 mil robados a Romano Rukel, un hombre de 88 años que habita en Colonia San Lorenzo.

Un día posterior al asalto y robo se habían recuperado un rifle Winchester 30-30, y una escopeta doble caño del calibre 14, que los cacos habían escondido entre pastizales mientras huían de la policía, por lo que solo quedaría por recuperar parte del dinero.

La policía tendría pistas firmes para avanzar en su recuperación. (Federal al Día)

El robo, con la utilización de un arma de fuego, se produjo alrededor de las 17 horas de este miércoles en el establecimiento “La Tortuga Blanca” de Colonia San Lorenzo. La persona abordada con violencia por los cacos fue su propietario, un hombre de 88 años de edad, que minutos más tarde pudo llamar a la policía, realizándose entonces un operativo cerrojo en rutas principales y vecinales. Personal que se movilizaba sobre una patrulla de la Brigada de Abigeato de Federal, logró interceptar el vehículo utilizado para cometer el asalto, y detener a su conductor, un hombre de la ciudad de Federal que no tendría antecedentes delictivos. Sus dos cómplices ya no se encontraban en el auto, por lo que eran intensamente buscados en montes aledaños. Uno de ellos ya estaba identificado.

Según recabó FEDERAL AL DÍA, tres personas mayores de edad, que cubrían sus caras con pasamontañas, sorprendieron al dueño del establecimiento “La Tortuga Blanca”, Romano Rukel de 88 años de edad; a quien apuntándole con un revolver intimidaron para robarle.

Los delincuentes se movilizaban en un automóvil VW modelo Gol, de color negro, quienes tras hacerse de una escopeta, un rifle, y la suma de 25 mil pesos en efectivo, huyeron del lugar. El llamado telefónico rápido del septuagenario a la policía, hizo que se implementara de inmediato un operativo cerrojo, para impedir la huida de los “dueños de lo ajeno”. De ese modo personal y móviles de las comisarías de Sauce de Luna, C. Bernardi, El Cimarrón, Puesto Caminero de la Ruta 127, y de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales del Departamento Federal, se distribuyeron estratégicamente en diferentes rutas primarias, caminos terciarios y vecinales, para tratar de impedir que los cacos se salieran con las suyas. Un rato más tarde, y tras la persecución emprendida por la patrulla de la Comisaría de Sauce de Luna, los maleantes quisieron escapar utilizando la Ruta “K”, de tierra, pero en inmediaciones de C. Bernardi la patrulla de la Brigada de Abigeato detuvo el andar del VW Gol, donde se encontraba solo su conductor, una persona de apellido Cedermaz, quien no tendría antecedentes delictivos.

El interrogatorio policial concluyó con que esta persona había bajado del auto a sus dos cómplices, en inmediaciones del establecimiento de la familia Cassete, los que se estiman llevaban consigo las armas robadas y el dinero; puesto que en el auto solo se encontró el revolver que utilizaron para asaltar y robar a Romano Rukel.

También se sumó en las tareas periciales y administrativas, personas de la División Criminalística de la Policía Departamental de Federal, además de funcionarios de la División Investigaciones; quienes, como el resto, realizaban su trabajo con el conocimiento de la Fiscalía local.

Al cierre de este informe, ya entrada la noche, los funcionarios policiales y brigadistas se abocaban a la búsqueda de los prófugos, mientras que otros realizaban operativos en los accesos a la ciudad de Federal, ya que uno de ellos estaría identificado, y se domiciliaría en el Barrio Campo de Mayo. (Federal al Día)

En la tarde de este jueves, la Fiscalía local ordenó la detención de los dos prófugos del asalto perpetrado 24 horas antes en el establecimiento “Tortuga Blanca”, de Colonia San Lorenzo – Departamento Federal. Se sumó además otro aprehendido, un agente penitenciario, que habría sido quien los llevó al lugar del atraco. El trabajo policial permitió dar con las armas robadas, las que estaban escondidas a la vera del camino de acceso a la Colonia. En allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías local, que se realizaron en las primeras horas de la noche de este jueves, buscaban el dinero robado, pero no lo encontraron.

El suceso que conmocionó al Departamento Federal, el robo a mano armada a un vecino de Colonia San Lorenzo, tenía en principio a un hombre detenido, quien manejaba el automóvil en el que los maleantes intentaban regresar a Federal, y en la tarde de este jueves se sumaron otros tres. Dos de ellos habían huido de la policía, a campo traviesa, llevándose las armas y el dinero robado; y el otro, que se desempeña como agente penitenciario en la UP 8 de Federal, quien sería el que llevó a los ladrones hasta la propiedad en la que produjeron el asalto. Un remisero, que ya fue identificado, sería indagado como testigo, puesto que habría viajado a la zona rural para traer a la ciudad a los delincuentes que habían logrado escapar de la policía.

El trabajo policial y judicial permitió que en las últimas horas de la tarde de este jueves se recuperaran las armas robadas, un rifle Winchester 30-30, y una escopeta doble caño del calibre 14; las que habían sido ocultadas a la vera del camino vecinal de ingreso a Colonia San Lorenzo, a poca distancia de la ruta nacional 127.

En las primeras horas de la noche de este jueves, la justicia ordenó allanamientos en la búsqueda del dinero robado, unos 25 mil pesos, pero los mismos no arrojaron resultados positivos.

Aunque los cuatro detenidos pasarán la noche en celdas de la Jefatura Departamental de Policía, estaría por resolverse el grado de participación que tuvo cada uno de los imputados, trascendiendo que al menos dos de ellos serán acusados por el delito de Robo Calificado. (Federal al Día)

