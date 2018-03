En Chajarí: En un rápido accionar Policial en menos de 40 minutos detuvieron a 3 delincuentes que habrían intentado robar el Telecentro

Habrían transcurrido 15 minutos desde el momento que unos de los delincuentes le dijo al otro ¡¡vamos!! , y salieron raudamente del Telecentro ubicado en 9 de Julio y Almirante Brown, subieron en un automóvil Chevrolet Corsa de color oscuro y enfilaron hacia Avda. 1° de Mayo, sin suerte ya que no pudieron llevarse nada.

La actitud de la empleada, “cerrándole” el paso literalmente a los delincuentes para que no puedan sobrepasar el mostrador y sus gritos de ayuda, hicieron que los malvivientes desistieran de su objetivo, y a pesar de haberla apuntado con una Pistola 22, cargada con proyectiles, que fue encontrada debajo del asiento trasero del Corsa.

Inmediatamente la Policía local montó un operativo cerrojo y en la zona de Villa Libertad, a metros del estacionamiento de camiones de ARETRA, un funcionario policial de apellido Romero, los persiguió, dio vuelta la manzana y literalmente los “encañonó” con su arma reglamentaria obligándolos a bajar y reducirlos mientras esperaba refuerzos, a metros de la dependencia de la Policía Tagué.

De acuerdo a lo que Tal Cual pudo saber en el lugar de la detención, que finalizó cerca de las 13.30 horas, los detenidos son tres masculinos, mayores de edad, dos oriundos de la localidad de Lanus (Buenos Aires) y el tercero con domicilio en Buenos Aires pero oriundo de Chajarí, y según fuentes policiales “hace algunos años que vive en Buenos Aires”.

Precisamente uno de ellos le habría confesado a la policía la existencia del arma debajo del asiento trasero, lo que provocó un crisis en el chofer y dueño del vehículo quien mirándolos a quienes estaban en el suelo y esposados les gritaba “no pueden ser tan hijos de puta, mirá lo que me hicieron” mientras miraba a los policías tratándole de explicar “yo no sabía nada que tenían un arma”. Según fuentes consultadas por Tal Cual del porqué permanecieron en la ciudad y no optaron por salir a la ruta, nos confiaban “seguramente al no haber podido robar en el Telecentro, buscaban otro golpe”.

Ahora los detenidos quedaron a disposición del Fiscalía de turno y alojados en la Comisaría n° 1 hasta tanto la autoridad judicial defina la situación procesal de los mismos y seguramente la cantidad de días en concepto de prisión preventiva.

El Hecho

Minutos antes de las 11.30 horas de este lunes transcurría un día normal para el Telecentro de Avda. 9 de Julio Brown, cuando de pronto ingresaron dos personas, exhibiendo un arma y exigiendo la entrega de dinero. En el lugar existe una zona de acceso restringido hacia las oficinas de dicho comercio, lo que imposibilitó que los delincuentes ingresaran hacia el fondo de la propiedad y sumado a esto la negativa de la empleada diciéndole “Aquí no hay nada”.

Estas dos personas ya habrían estado en el comercio consultando por “transferencias internacionales y los montos permitidos” lo que hace pensar que estas tareas de inteligencia les dieron la certeza que en dicho lugar se manejaba dinero en efectivo.

Los delincuentes salieron inmediatamente del lugar sin cumplir con su cometido y ante esto la empleada del local dio aviso a la policía la que inmediatamente comenzó con un amplio operativo, particularmente en la zona de ingreso a la ciudad (Dr. Casillas) .

Independientemente del momento de nerviosismo e incertidumbre que se vivió afortunadamente nadie sufrió ningún tipo de lesiones o inconvenientes en su integridad física.( http://www.talcualchajari.com.ar)

