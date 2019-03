BUSCAN A JOVEN CORRENTINO QUE VIAJÓ A CONCORDIA PARA LA COSECHA DE ARÁNDANOS Y DESAPARECIÓ

Andrea Franco es oriunda de la localidad correntina de Curuzú Cuatía y se encuentra en la ciudad de Concordia para buscar a su hijo, un joven de 18 años llamado Diego Franco, que llegó para trabajar, pero desde febrero no saben de él.

“Vino a trabajar a Concordia en el mes de octubre, siempre nos comunicábamos, vivía en calle Rawson, cerca de los departamentos de calle Las Heras, en una casa que alquilaban con 25 pibes, ellos se separaron en la ruta y los otros chicos nunca llegaron a Corrientes. En la policía no me dan respuestas, en la Cuarta me mandaron a otra comisaría y recién ayer pude hacer la denuncia”, dijo Soledad Franco.

Cuenta que el último contacto lo tuvo con su hijo el 15 de febrero pasado, “él no tenía teléfono y ese día fue la última vez que se contactó en las redes sociales, después no tuve más noticias”.

“Hablé con los familiares de los otros chicos y nadie sabe nada, a mí se me ocurren miles de cosas, como que se perdió, que tuvo un accidente, esperemos que la policía lo busque”, expresó.

