XI JINPING FELICITÓ A ALBERTO FERNÁNDEZ POR SU TRIUNFO Y RATIFICÓ EL INTERÉS DE CHINA EN LA ARGENTINA

El mandatario chino envió una carta desde Beijing que recibió Felipe Solá en nombre del presidente electo del Frente de Todos.

Fue mucho más que un simple mensaje en Twitter. El líder chino Xi Jinping le envió a Alberto Fernández una carta de felicitación por su triunfo electoral que el embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli, entregó en mano a Felipe Solá, uno de los referentes en política exterior del presidente electo del Frente de Todos. “Argentina es un buen amigo y socio”, enfatizó Zou durante el acto oficial que compartió con Solá para entregar la carta que Xi había firmado en Beijing.

Según pudo saber Infobae, el encuentro de Solá con el embajador de China fue mucho más allá de lo protocolar y hubo un compromiso de ambos de avanzar en la profundización de las relaciones bilaterales desde el 10 de diciembre. “Queremos una relación estratégica win-win”, adelantó Zou ante Solá.

Las muestras de interés, expectativa y alineamiento total con el nuevo gobierno de la Argentina de parte de China llegaron por varios canales. Además de la carta del gobierno de Xi Jinping entregada en mano a Felipe Solá, el Ejecutivo asiático mandó un mensaje con elogios del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores y se empezó a organizar una agenda oficial con un viaje a Shangai que encarará este sábado el ex canciller Jorge Taiana, encuadrado hoy en el equipo de política exterior de Fernández.

Asimismo, para ratificar el interés del gobierno chino respecto de la Argentina en su nueva etapa, en una conferencia de prensa ofrecida el día después de los comicios, Geng Shuang, portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó que “China felicita al Sr. Alberto Fernández por su elección como el próximo presidente de Argentina. Creemos que bajo su liderazgo, Argentina obtendrá nuevos logros en su desarrollo nacional”.

En este sentido, el vocero de la Cancillería añadió que “China y Argentina son socios estratégicos integrales. Desde el establecimiento de lazos diplomáticos hace 47 años, las relaciones entre nuestros dos países han seguido desarrollándose de manera profunda con resultados fructíferos”.

Respecto de las relaciones bilaterales en el futuro, desde Beijing, Geng dijo que «China concede gran importancia a su relación con Argentina y está lista a trabajar con Argentina para avanzar en el desarrollo sólido y estable de nuestra asociación estratégica integral para brindar mayores beneficios a los dos pueblos”.

Jorge Taiana, ex canciller de Cristina Kirchner y asesor del presidente electo Fernández, podrá comprobar desde el lunes si los gestos de Xi y la diplomacia china fueron formales o de verdad explicitan una apuesta geopolítica de Beijing al presidente electo del Frente de Todos. Taiana viajará el sábado a China para participar de una conferencia anual del Shangai Institute for International Studies (SIIS). Se trata de uno de los think thank más importantes de China en el que participa Taiana desde hace varios años.

China tiene con Argentina un nivel de “alianza estratégica integral”, que explicita la importancia que Beijing otorga a las relaciones bilaterales entre ambos países. De hecho, en América Latina sólo Brasil y Venezuela tienen con la administración de Xi Jinping este nivel de relaciones. Para el resto de los países solo encuadran los vínculos en “alianza estratégica”, lo que implica un menor número de acuerdos, proyectos y eventuales niveles de financiamiento. (infobae)

