WERETILNECK SE DESPEGA DE MACRI Y AMENAZA CON PRESENTAR UNA CAUTELAR CONTRA EL CONGELAMIENTO DE NAFTAS

El mandatario de Río Negro aseguró que acudirán a la Corte si el gobierno no recapacita en la reunión que mantendrán esta semana con los gobernadores.

El apoyo de Alberto Weretilneck al presidente Macri duró apenas algunas semanas. Tras el cimbronazo electoral, el gobernador de Río Negro aprovechó el polémico congelamiento de combustibles decretado por Lopetegui para marcar sus diferencias y amenazó con presentar una cautelar ante la Corte Suprema.

«Si mañana no tenemos una respuesta favorable entre entre miércoles y jueves estaremos ingresando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando una cautelar para no aplicar lo que pretende el Gobierno», afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

Como explicó este medio, el gobierno nacional convocó a una reunión con gobernadores y empresas petroleras para suavizar el malestar generado por esta medida e intentar convencer de que se trata de una resolución transitoria que pretende evitar una desestabilización macroeconómica mayor que puede ser incluso más perjudicial para las partes involucradas en este conflicto.

Sin embargo, el hecho de que los gobernadores más cercanos a Cambiemos mantengan una postura tan dura, hace pensar que la Casa Rosada no tendrá mucho éxito en lo planteado.

«Con esto que se ha hecho de modificar el dólar de boca de pozo los únicos que ponemos somos las provincias y las empresas, el Estado no pone nada acá. Se podría resignar algo del IVA o algo del impuesto a los combustibles. Si fija un tipo de cambio que no es el real va a ser la excusa perfecta para que las empresas no cumplan con sus planes de inversión», cuestionó Weretilneck, quien reclama que el costo debe ser asumido por la Nación.

El problema es que después del paquete de medidas anunciado tras la derrota en las PASO, el gobierno no tiene margen fiscal para seguir expandiendo el gasto. Es por eso que fijó un tipo de cambio a $45,12 que traslada las pérdidas hacia las productoras y las provincias que cobran regalías.

«Lo injusto de la situación es que el gobierno asume ahora una forma de vincularse con las provincias que no es la de años anteriores, donde hubo leyes que de alguna u otra manera fueron negociadas entre el Estado Nacional y las provincias. Ahora, esto del congelamiento de los combustibles nos enteramos por los medios de difusión», remarcó el rionegrino.

Además de los intereses económicos, la mayor combatividad del mandatario se justifica en los pobres números que la fórmula oficialista sacó en toda la Patagonia. No es casual, que el otro gran aliado sureño como Omar Gutiérrez también haya aceptado tensionar con la Rosada frente a las críticas internas del MPN. (LPO)

