UN GOBERNADOR RADICAL NO LE CREE AL INDEC DE MACRI Y HARÁ SU PROPIO ÍNDICE DE POBREZA

Es Gustavo Valdes, de Corrientes. El índice oficial marcó que en la provincia la pobreza se disparó y alcanza a casi al 50% de la población.

El gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, uno de los cinco mandatarios de Cambiemos, no le cree al Indec del gobierno de Mauricio Macri y anunció que lanzará su propio índice de pobreza, furioso porque la estadística oficial marcó que en su provincia el flagelo ya afecta a casi el 50 por ciento de la población.

El Indec reveló que la pobreza en Corrientes saltó del 36,8 por ciento en el primer semestre de 2018 al 49,3 por ciento seis meses después, 12,5 puntos más. Esto implica una suba de 404.000 a 544.000 el número de pobres e indigentes, es decir 140.000 personas, de acuerdo a los cálculos del legislador provincial Martín Barrionuevo.

En cuanto a la indigencia, los números marcan que se triplicó en un semestre: pasó de 4,6% a 13,8%, de 51.000 a 152.000 personas. De esa forma, Corrientes lidera ambos índices a nivel nacional.

Ante el impacto que generan esos números, la reacción del gobierno de Valdés fue restarle valor a los índices del gobierno de su propio espacio político y anunciar que tendrán sus propios índices. Una solución al estilo de Guillermo Moreno durante el kirchnerismo.

“Nos llama la atención como fue medido el índice, somos una de las provincias que más ha crecido el salario de los trabajadores. No estamos conformes en cómo se miden los salarios en Nación. Pagamos de otra manera acá, con plus, no se considera el plusito como decimos nosotros, vamos a estar revisando la forma de medir”, se quejó Valdés, que este viernes recibió a Marcos Peña.

Luego, también minimizó los números del Indec porque no contemplan la comida que el Estado da en las escuelas. “Corrientes alimenta en cada escuela con desayuno y almuerzo, o almuerzo y merienda y son índices que no se reflejan en esos índices, vamos a hacer un informe de esa medición y vamos a darlo a conocer”, indicó el gobernador

La idea de Valdés también fue trasmitida por el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini. “Tendremos nuestros números propios, realizaremos una reestructuración de Estadísticas y Censos”, anunció el funcionario, que también adelantó los datos van a cambiar “de manera muy positiva”.

Según Rivas Piasentini, los formularios del Indec para medir la pobreza “son muy cerrados” y no contemplan algunos factores como el plus que cobraron los empleados públicos. “Con los últimos aumentos de marzo estamos levemente por encima de la canasta básica”, aseguró.

El radicalismo gobierna Corrientes desde 2001, con Ricardo Colombi (el actual jefe político del espacio) durante doce años, su primo Arturo otros cuatro y Valdés desde 2017. (LPO)

Me gusta: Me gusta Cargando...