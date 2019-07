TITULAR DE AMIA: «HAY QUE TOMAR DIMENSIÓN DEL PASO DEL TIEMPO Y LO QUE SIGNIFICA NO TENER JUSTICIA»

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, destacó que se cumplió un cuarto de siglo signado por la impunidad. «El compromiso es mantener viva la memoria, denunciar la impunidad y exigir justicia», lanzó.

En la víspera del aniversario 25 del atentado a la AMIA, Ariel Eichbaum presidente de la entidad lanzó un renovado pedido de justicia por las 85 víctimas que dejó el atroz ataque terrorista de aquel 18 de julio de 1994 en el barrio de Once. “Hay que tomar verdadera dimensión del paso del tiempo y lo que significa no tener justicia”, aseguró a ámbito.com y reclamó colaboración internacional.

En un breve diálogo con este medio, Eichbaum señaló que “no es un estado soportable el tiempo con el que estamos conviviendo con la impunidad” al tiempo que destacó la importancia de mantener la memora activa. Durante este año, participó de varios homenajes a las víctimas en el exterior y habló ante sesión especial de Naciones Unidas en Nueva York.

Al subir al estrado a pronunciar su discurso, el titular de AMIA agradeció el homenaje brindado a las víctimas del atentado y lo calificó como “un ejercicio de memoria fundamental que nos permite extender más allá de las fronteras de nuestro país, el reclamo por una justicia que aún no llega”.

A horas del acto central que se realizará a las 9.53 en el momento exacto que estalló la bomba, el directivo realizó un balance de este cuarto de siglo de pedido de justicia.

Periodista: ¿Qué mensaje puede darnos al cumplirse 25 años desde el atentado?

Ariel Eichbaum: Como sociedad debemos tener muy en claro que no es un estado natural o soportable el tiempo con el que estamos conviviendo con la impunidad. Hay que tomar verdadera dimensión del paso del tiempo. Y lo que significa no tener justicia. Es una deuda que el Estado argentino tiene con la memoria de las 85 personas que fueron asesinadas el 18 de julio de 1994. El compromiso por mantener viva la memoria, por denunciar la impunidad y exigir justicia se mantiene inalterable para nosotros; y así será hasta lograr que los responsables intelectuales y materiales del atentado sean condenados y encarcelados.

P.: ¿Cómo debería seguir el camino judicial para lograr que culpables cumplan sus penas?

A.E.: En el plano nacional e internacional vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para poner en la agenda el reclamo de verdad, memoria y justicia.

La AMIA es víctima del atentado, al igual que lo son los familiares de las víctimas fatales. No somos nosotros los que tenemos que aportar la solución o las herramientas judiciales. Lo que está a nuestro alcance es mantener el reclamo en alto, no olvidar y denunciar la impunidad. De los pocos logros que tenemos a nivel judicial son las alertas rojas de Interpol que pesan sobre los acusados iraníes, quienes hacen todo lo posible para que queden sin efecto. Los señalados por la justicia argentina no pueden moverse libremente por el mundo, eludiendo los exhortos de nuestro país. Necesitamos la cooperación internacional para que puedan venir aquí a rendir cuentas de sus actos. (ámbito.com)

