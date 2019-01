SONIA ALESSO, DE CTERA, ADVIRTIÓ SOBRE EL CIERRE DE ESCUELAS: “LO QUE HACEN CON LAS NOCTURNAS NO TIENE ANTECEDENTES EN DEMOCRACIA”

La dirigente gremial remarcó que el presupuesto de Educación de este año será un 42,3 por ciento menor, en términos reales, al de 2015, y anticipó “un 2019 conflictivo”. Además denunció el vaciamiento de los institutos de formación docente, y anticipó que la organización definirá sus próximos pasos en un congreso nacional.

Por Juan Pablo Csipka

La secretaria general de la Federacion de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Sonia Alesso, reiteró hoy las críticas al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por el cierre de las escuelas nocturnas. La dirigente denunció la gravedad de la iniciativa oficial que “deja a miles de personas sin poder estudiar”. Recordó que las nocturnas “surgen para los sectores populares que trabajan” y no pueden concurrir de día. Además, puntualizó que la administración porteña “no tiene en cuenta que la educación es obligatoria”.

En diálogo con este diario, Alesso, consideró que tanto Rodríguez Larreta como su ministra Soledad Acuña “dan excusas muy pobres” para justificar el cierre de catorce establecimientos. “Dicen que falta discutir una reforma educativa, cuando ya llevan doce años en la Ciudad. Lo que hacen con las nocturnas no tiene antecedentes en democracia”, agregó. También manifestó que la cantidad de alumnos por curso no puede ser un motivo para el cierre: “Hay miles de alumnos que no están escolarizados”. Y recordó que Buenos Aires acumula once puntos de pérdida en el presupuesto educativo durante la administración macrista, a razón de uno por año.

Alesso criticó, además, que el gobierno porteño reivindique la educación a distancia para justificar el cierre de cursos cuando “hay estudios que demuestran que la presencialidad no se puede reemplazar” y que “en el aula no sólo se transmiten conocimientos, sino también valores y ciudadanía”.

De cara al futuro, la titular de Ctera vislumbró “un 2019 conflictivo”, no sólo por la crisis de las escuelas nocturnas en la Ciudad sino también por los recortes en el presupuesto educativo. “Hay una rebaja sustancial en todos los rubros, no se giran fondos a las provincias, los salarios van a la baja y la inflación al alza”, describió. La dirigente precisó que la baja del presupuesto es de 1,25 por ciento, la mayor en una década, y subrayó que durante el macrismo “disminuyó un 65 por ciento la Formación Docente y subió el 140 la Evaluación Educativa”, con un Presupuesto 2019 que en Educación es un 42,3 por ciento menor, en términos reales, al de 2015.

Alesso adelantó que la Federación definirá los próximos pasos de la organización en un congreso nacional, y advirtió que “este año la Nación no tiene previsto girar partidas a las provincias”. También alertó acerca de una ofensiva oficial contra los institutos superiores de formación docente. “Vimos lo que pasó en la Ciudad con la UniCABA, que no fortalece la educación superior. El macrismo usa la Capital como cabeza de playa para su proyecto de mercantilización de la educación”, expresó, y concluyó la misma política se repite en otras provincias, como Mendoza y Jujuy. (Pagina /12)

