SERGIO MASSA: “EL PAÍS LE EXIGE AL PRESIDENTE QUE CONVOQUE A CRISTINA KIRCHNER”

“Hay que tomar 饾椇饾棽饾棻饾椂饾棻饾棶饾榾 饾棽饾槄饾棸饾棽饾椊饾棸饾椂饾椉饾椈饾棶饾椆饾棽饾榾. Mauricio Macri debe convocar a Cristina Fern谩ndez de Kirchner, como l铆der de la oposici贸n con mayor representaci贸n parlamentaria, y pactar c贸mo termina este mandato sin m谩s da帽os para la Argentina”, reclam贸 Segio Massa.

El precandidato presidencial de Alternativa Federal, Sergio Massa, anunci贸 que le pidi贸 al presidente Mauricio Macri que convoque “a los l铆deres de la oposici贸n a sentarse a una mesa. Debemos transitar los 180 d铆as hasta las elecciones con tranquilidad y certidumbre para los argentinos y el mundo”. El l铆der del Frente Renovador dio una conferencia de prensa en claro tono electoral con un discurso en el que plante贸 que si “fuera presidente hoy”, convocar铆a a toda la oposici贸n para revisar el programa econ贸mico. Poco despu茅s sorprendi贸 con un hilo en Twitter donde dej贸 a煤n m谩s clara su posici贸n. “La 饾榾饾椉饾棷饾棽饾椏饾棷饾椂饾棶 e 饾椂饾椏饾椏饾棽饾榾饾椊饾椉饾椈饾榾饾棶饾棷饾椂饾椆饾椂饾棻饾棶饾棻 de Macri, no le permiten ver su fracaso y el de su gesti贸n. A este ritmo podemos terminar mucho peor. No se pueden perder m谩s meses, para recuperar a la Argentina de esta crisis”, escribi贸 en un diagn贸stico de la situaci贸n que le sirvi贸 de pr贸logo para completar su planteo: “Hay que tomar 饾椇饾棽饾棻饾椂饾棻饾棶饾榾 饾棽饾槄饾棸饾棽饾椊饾棸饾椂饾椉饾椈饾棶饾椆饾棽饾榾. Mauricio Macri debe convocar a Cristina Fern谩ndez de Kirchner, como l铆der de la oposici贸n con mayor representaci贸n parlamentaria, y pactar c贸mo termina este mandato sin m谩s da帽os para la Argentina.”

P谩gina/12 intent贸 comunicarse con el precandidato de Hay Alternativa, pero todos sus principales figuras participaban de una reuni贸n evaluatoria. La pregunta que a煤n no tiene respuesta es cu谩l ser谩 el siguiente paso de Sergio Massa si el gobierno, como se supone, no responde a su propuesta. 驴Mantendr谩 la convocatoria al di谩logo con el resto de la oposici贸n para analizar c贸mo enfrentar la crisis en conjunto?”

“La Argentina necesita parar la pelota. Quiero decirle al presidente que debe convocar a todos los l铆deres de la oposici贸n, incluida la expresidenta (Cristina Fern谩ndez de Kirchner), a los sectores pol铆ticos, econ贸micos y sociales a sentarse a una mesa. Debemos transitar los 180 d铆as hasta las elecciones con tranquilidad y certidumbre para los argentinos y el mundo”, destac贸 el ex intendente de Tigre en su conferencia de prensa, quien hab铆a denunciado por las redes sociales una s铆ntesis de los aumentos de los servicios p煤blicos y de la inflaci贸n de la era Cambiemos que diezmaron a la clase media.

Massa inform贸 que le envi贸 una carta a m谩s de cincuenta dirigentes para expresar la necesidad de que todos los sectores pol铆ticos se sienten en una mesa de debate. El dirigente dijo que el texto hab铆a sido enviado hoy al presidente Macri, a la ex presidenta Cristina Kirchner, a los gobernadores, a los dirigentes gremiales Hugo Moyano, H茅ctor Daer y Carlos Acu帽a, y al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojeda, entre otros. “Espero que a partir de esta carta, nos sentemos en una mesa con mucha honestidad. Todos tenemos que ceder”, dijo frente al micr贸fono y agreg贸 que “si hay una convocatoria todos tenemos que ir. No puede haber vanidad y miseria. Tambi茅n le digo a la ex presidenta, como responsable del bloque mayoritario de la oposici贸n, que si hay una convocatoria tenemos que ir a pelear por la Patria, llevar nuestras ideas y tratar de poner a nuestra patria de pie”.

Massa, quien impulsa una interna en Alternativa Federal que dirima la candidatura presidencial entre los gobernadores de C贸rdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, adem谩s del senador Miguel Angel Pichetto, quiere sumar adem谩s al ex ministro de Econom铆a Roberto Lavagna, aunque el ex funcionario, por ahora reh煤sa el convite. “Vemos un gobierno que no asume que fracas贸 e insiste por soberbia e insensibilidad”, se帽al贸 el tigrense apuntando al plan econ贸mico del macrismo y exigi贸 superar la grieta, a la que calific贸 de “un negocio que ha hundido a la Argentina en un pantano”. (pagina12)

