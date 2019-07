QUIEN SE IMPONGA EN LAS ELECCIONES DEBERÁ DEVOLVERLE AL FMI MÁS DE US$46.000 MILLONES

Deberán ser pagados en dos años. Un informe privado advirtió que la suma puede representar el 10% del PBI y que habrá que renegociar. La advertencia sobre cómo conseguir los dólares.

Argentina deberá restituirle al Fondo Monetario Internacional (FMI) US$ 46.000 millones entre 2022 y 2023, lo que representará cerca del 5% del Producto Bruto Interno de cada año, de acuerdo con un estudio de Ecolatina.

Desde mediados de 2018, el Fondo le transfirió al Gobierno cerca de US$ 46.000 millones, el 80% del stand by por casi US$57.000 millones. “Si se cumplen los objetivos fiscales -hecho que descontamos- el organismo multilateral le girará US$ 5.500 millones al país antes de fin de año”, analizó la consultora, a raíz de lo cual “se habrá transferido casi el 90% del préstamo, por lo que será momento de empezar a pensar en su repago».

Esos más de US$46.000 millones representan la suma entre capital e intereses, pero si se le suma el calendario de pagos de bonos para esos períodos, el monto es casi el doble. De este modo, el Gobierno enfrentaría vencimientos cercanos al 10% del PBI en 2022 y 2023.

En ese sentido, Ecolatina explicó que si bien la situación cercana al equilibrio primario del Sector Público Nacional reduce las necesidades de nuevos compromisos, tampoco le alcanzará para generar superávits para afrontar estos compromisos. De este modo, una parte importante de la deuda deberá ser refinanciada.

Como la mayoría de los compromisos están nominados en moneda extranjera, si el Estado Nacional no consigue esos dólares, posiblemente deba comprarlos en el mercado local, sumando así un factor de presión adicional al tipo de cambio. (minutouno)

