POR OCTAVA VEZ CONSECUTIVA PRESENTARON EL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito volvió a llevar la iniciativa a Diputados. Hubo talleres en los alrededores del Congreso y un pañuelazo federal.

La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito volvió a presentar este martes por octava vez consecutiva el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, que el año pasado fue aprobado en la Cámara de Diputados pero fracasó en el Senado.

La conferencia de prensa tuvo lugar en la sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados, junto a legisladores nacionales de varios bloques, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y, además, al cumplirse 14 años desde la primera presentación de la iniciativa, en 2007.

La diputada de SOMOS y primera firma de la iniciativa, Victoria Donda, expresó en la conferencia de prensa: “Apostemos a que esta ley tenga sanción en este año electoral. Quienes pretendemos ocupar lugares en la función pública tenemos la responsabilidad de saldar una vieja deuda de la democracia con las mujeres”.

“Les candidates nos tienen que decir si quieren legalidad o quieren clandestinidad. Usemos las elecciones para elegir que nuestros representantes nos otorguen el derecho a las mujeres”, señaló.

Con respecto a la cámara de senadores, que imposibilitó que este proyecto sea ley, la legisladora manifestó: “Me preguntaban qué hacer con la cámara de senadores. Usemos las elecciones, usemos la cabeza y nuestro derecho a votar y nuestra voz para decidir qué senadoras y senadores queremos. Sepamos la fuerza que tenemos. En este tiempo aprendí algo, mi fe es la fuerza de las mujeres y las disidencias en la calle”.

En tanto, a su turno la diputada del FpV, Mónica Macha expresó: “Creo profundamente en este colectivo. Lo que parece que no va a poder ser por ser un año electoral, yo creo que lo podemos dar vuelta”.

“Cuando hablamos de aborto legal estamos hablando de una problemática de salud pública. Necesitamos recuperar para eso el Ministerio de Salud”.

Por su parte, el legislador del PRO, Daniel Lipovetzky, señaló: “Hoy volvemos a dar un gran paso que es volver a presentar este proyecto. Lo más importante es la transversalidad, superar las divisiones partidarias y poder superar las divisiones partidarias para ponernos a trabajar por los derechos de las mujeres”.

“Acá el debate no es aborto sí o aborto, no. Es un tema de salud. No podemos seguir hablando de futuro si queremos mantener una ley de 1921. Seguro que vamos a lograr que este proyecto se convierta en ley”, concluyó.

La presentación del texto estuvo acompañada por una serie de talleres, que se brindaron entre las 15.30 y las 17.30, tras lo cual se inició un «pañuelazo federal» y festival frente al Congreso en respaldo de la iniciativa.

La iniciativa reunió hasta el momento el respaldo de 70 legisladores pero los impulsores esperan poder superar el número de apoyos que tuvo en 2018. Sin embargo, fuentes parlamentarias consideraron que «no existen muchas expectativas» de que el texto finalmente llegue al recinto en este año electoral.

El proyecto, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14, había sido aprobado el 14 de junio de 2018 por 129 a 125 votos por la Cámara de Diputados pero fue rechazado por el Senado por 38 a 31 votos en la sesión celebrada el 8 de agosto de 2018, en la que su sanción definitiva fracasó.

El texto de la campaña se presentará con algunas modificaciones como la que establece que toda mujer u «otras identidades con capacidad de gestar» tienen derecho a «decidir voluntariamente» y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.

Otra de las novedades contempladas en el texto es que no se incluye la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave en la discusión para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso. (ámbito.com)

