PARA PROTEGER A AGUAD, CAMBIEMOS FIRMÓ EN DISIDENCIA EL INFORME SOBRE EL HUNDIMIENTO DEL ARA SAN JUAN

Como anticipó LPO, los legisladores del oficialismo se opusieron a las conclusiones del trabajo de la bicameral, que se presenta el jueves en el Congreso.

La bicameral de investigación sobre las causas del naufragio del submarino Ara San Juan culminó su informe final, pero no logró unanimidad: como anticipó LPO, los legisladores de Cambiemos se negaron a firmar las conclusiones porque responsabilizaban a Oscar Aguad.

Optaron por expresar su disidencia y culpar únicamente a los mandos militares exonerados por el ministro de Defensa y así lo redactaron en un anexo propio. El senador Héctor Luenzo, del peronismo, también planteó disidencias sobre las responsabilidades.

El resto de la oposición coincidió en acusar a Aguad de no haber previsto que el submarino no estaba en condiciones de zarpar, o una vez en el agua no haber impedido que el submarino sumergiera desde la zona de periscopio después de haber informado la rotura de una válvula que luego provocaría su implosión.

La decisión se tomó en una reunión privada realizada en el Salón Deolindo Bittel del Anexo del Senado de la Nación, donde Carlos Álvarez, el secretario de la Comisión, presentó el informe elaborado a partir de los más de 50 expositores que hubo en las 54 reuniones de la bicameral, creada por ley poco después del hundimiento del submarino, el 17 de noviembre de 2018.

También colaboró un comité de expertos conformado por Pedro Bassi, Marcelo Covelli, Jorge González, Gustavo Krsaser y Alejandro Maegli.

Recién apareció un año más tarde a partir de una búsqueda de la empresa Ocean Infinity, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a una profundidad de 900 metros.

El jueves se realizará la presentación del informe en el salón de pasos perdidos de la Cámara de Diputados, con powert point, fotos y fragmentos del trabajo que luego quedará publicado en la página web de ambas Cámaras.

La coordinación estará a cargo del senador del PJ José Ojeda, presidente de la bicameral, y luego cada legislador, por las suyas, podrá comunicar sus conclusiones a la prensa.

El núcleo duro opositor de la bicameral lo integran además los diputados Nilda Garré, Guillermo Carmona (FpV-PJ), Pedro Miranda (Argentina Federal), Alejandro Grandinetti (Consenso Federal) y las senadoras Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ) y Magdalena Odarda, del progresismo. Luenzo prefirió cortarse solo.

A Cambiemos lo representó los senadores Esteban Bullrich e Inés Brizuela y los diputados Guillermo Montenegro y Luis Petri. El jueves habían logrado estirar la presentación del informe a la espera de una auditoria de la Armada que nunca llegó. (LPO)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...