MASSA Y KICILLOF SE MOSTRARON CON PRODUCTORES Y AGITARON LA INTERNA EN FEDERACIÓN AGRARIA

Visitaron la filial Pergamino de la entidad y De Angeli salió a cruzarlos. El ex ministro prometió políticas segmentadas en medio de duras críticas a Achetoni.

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, visitó esta semana la localidad de Pergamino donde mantuvo una reunión con un grupo de productores nucleados en Federación Agraria (FAA).

El encuentro fue organizado por las autoridades de la filial de FAA encabezadas por el referente agropecuario de esa zona, Jorge Solmi, quien, además, viene trabajando en la plataforma de propuestas para el campo del massismo.

«Entre todos vamos a comenzar a transitar este nuevo camino donde el campo es un actor fundamental en el gran acuerdo económico que necesitamos para poner de pie a la Argentina», comentó Massa en Twitter al término de la reunión.

El tema es que la visita de Massa a Pergamino generó cruces en las filas de la entidad federada donde, a fines de este mes, habrá elecciones. Uno de los que salió con los tapones de punta fue el senador de Cambiemos, Alfredo de Angeli.

«Los mismos que nos maltrataron durante una década ahora se disfrazan con cuero de oveja. Esos mismos que le dieron la espalda al campo dejándonos afuera de muchos mercados que tanto esfuerzo costaron conseguir en estos 4 años», disparó de Angeli.

Solmi recogió el guante y contestó: «No Melli, Alberto fue el único que en 2008 entendió que no todo el campo es igual. Massa es quien propuso precio sostén y Kicillof devolvió las retenciones y vos estabas presente en todas», aseguró.

En diálogo con LPO, Solmi contó que la reunión con Massa en la sede de FAA en Pergamino «se dio en el marco de las visitas de los candidatos a la entidad. Nosotros abrimos las puertas a todos y previamente ya habíamos recibido a Axel Kicillof».

El dirigente destacó que durante la gestión de Kicillof como ministro de Economía se concretó la segmentación de retenciones. «A los que comercializábamos en blanco nos depositaban el dinero en el CBU. Era un trámite muy sencillo», recordó.

Este jueves, en tanto, en Pegamino estuvo el propio Kicillof. Allí el candidato a gobernador bonaerense compartió una cena con agricultores federados, autoridades de FECOFE y dirigentes de FAA enfrentados a la conducción nacional.

En el encuentro Kicillof insistió con la propuesta de segmentar políticas destinadas al campo y pidió terminar con los viejos enfrentamientos. En esa reunión estuvieron, entre otros, Jorge Peretta (AFA) y el dirigente Omar Príncipe (FAA).

«Le demostramos que hay una Federación Agraria que no es amarilla. Una que piensa en los productores y que lucha por las banderas históricas como la segmentación de retenciones, la Ley de Arrendamientos y la regionalización», dijo uno de los presentes.

Interna en FAA

En este contexto, la oposición al actual presidente de FAA, Carlos Achetoni, presentó una nota a la Junta Electoral del Congreso de la entidad con el objetivo de suspender las elecciones a fin de mes denunciando la existencia de filiales truchas.

Los dirigentes opositores amenazan con no presentar lista bajo la denuncia que no está garantizada la participación de las entidades. «Hay mucha entidad de base que no cumple con el estatuto con miembros que no son productores», advierten.

«Hay lugares en medio del desierto donde hay cinco centros juveniles. Son ejemplos muy burdos de sellos truchos que no coinciden con el padrón y la actividad declarada. El Congreso no garantiza la representatividad», agregó otro dirigente federado.

En rigor, no son pocos los productores de FAA que acusan a Achetoni de alinearse al macrismo con apoyo económico proveniente del Senado a cambio de impulsar la sanción de la nueva Ley de Semillas que aún no pudo ser tratada en el Congreso.

Lo concreto es que Achetoni decidió disolver en los hechos la histórica Comisión de Semillas de FAA corriendo a los dirigentes especialistas en el tema y otorgando espacios de representatividad a productores vinculados al oficialismo. (LPO)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...