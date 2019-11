MARIJUÁN IMPUTÓ A TERRANOVA Y ROSNER POR LA DENUNCIA DE CRISTÓBAL SOBRE PRESIONES DE MACRI

Es por la causa donde se investigan presuntas amenazas del poder Ejecutivo contra los propietarios del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

El Fiscal Guillermo Marijuán imputó a los empresarios Ignacio Rosner y Orly Terranova en la causa que investiga supuestas presiones y amenazas del poder Ejecutivo contra los propietarios del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

En consonancia con el cambio de clima político, los dueños de C5N fueron liberados meses atrás luego de casi dos años en prisión. De Sousa había radicado una denuncia contra varios funcionarios macristas por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado.

Esa causa continuó su curso y quedó a cargo de María Servini, quién ayer le tomó declaración testimonial a López. Allí el empresario relató una reunión con Mauricio Macri que habría tenido lugar el mismo día de las elecciones generales de 2015.

«Necesitaba el canal (en referencia a C5N) para ir por Cristina, le digo qué es ir por Cristina, y me dice hay que meterla presa, a lo que yo le contesto no contés conmigo. Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto político del kirchnerismo», declaró ayer López.

Entre los funcionarios denunciados, además de Macri, estuvieron Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y el empresario Nicolás Caputo, el amigo del alma del Presidente que se habría reunido para negociar aumentos en el canon de las tragamonedas del hipódromo de Palermo.

«Me acuerdo frases como ‘ustedes ganaron mucho en los últimos años, ahora van a estar cuatro años sin ganar nada» o «ahora nos toca a nosotros», habría dicho Nicky según publicó Infobae.

Con Rosner llegó a negociar la venta de C5N y Oil Combustibles, una empresa que mantenía una importante deuda con AFIP. El quebranto, difundió el gobierno, era de 8 mil millones de pesos por impuestos impagos, pero una auditoría realizada tiempo después demostró que la suma era mucho menor.

Terranova, cercano a Macri, fue otro de los supuestos intermediarios que «puso» el macrismo para quedarse con las empresas de López y De Sousa. El mendocino le habría advertido a los titulares de Indalo que podrían ir presos si no vendían el grupo. (LPO)

