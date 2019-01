MARGARITA BARRIENTOS Y SUS “ROCES” CON EL GOBIERNO: LA DIRIGENTE SOCIAL PREFERIDA DE CAMBIEMOS CRITICÓ LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

La dirigente social Margarita Barrientos, referente del comedor de los Piletones y aliada de Mauricio Macri, volvió a criticar las políticas de Cambiemos. Luego de admitir los efectos de la profundización de la crisis, ahora apuntó contra las medidas punitivistas que buscan estigmatizar a los jóvenes, como la baja de edad de imputabilidad que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. “Mandarlos presos no va a cambiar la situación”, enfatizó.

Barrientos se mostró disconforme con la instalación del debate para llevar a 15 años la edad de imputabilidad, una decisión que comparten todos los funcionarios de Gabinete, desde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hasta el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. “Lamentablemente el gobierno plantea lo opuesto a lo que digo yo. Hay muchas cosas por hacer para que los chicos salgan de la calle y tengan un incentivo para que tengan un oficio para el día de mañana”, aseguró en diálogo con el programa El Fin de la Metáfora que se emite por Radio 10.

Consultada por el proyecto del Gobierno para bajar la edad de Imputabilidad, aseguró: “Somos responsables de nuestros hijos, tiene mucho que ver la familia. Mandarlos presos no va a cambiar la situación”. En consonancia, cuestionó que el gobierno no ponga el énfasis en abrir espacios de contención y aprendizaje para los chicos. “El chico tiene que tener una incentivo, hay que abrir escuelas de oficios para que los chicos aprendan a usar una herramienta. Si mandamos a un chico de 15 años a la cárcel, va a volver a delinquir porque no tiene un futuro preparado y nadie le da un trabajo por haber estado preso”, puntualizó.

Barrientos, quien reconoce haber apoyado al oficialismo en estos últimos años, también se quejó de la situación que afronta con el comedor. “La situación me superó por la cantidad de gente que viene, sobre todo de Provincia”, afirmó al dar cuenta del impacto de las políticas del Gobierno. Tiempo atrás reconoció que en los comedores como los que ella conduce hay más gente que en 2015, antes de la llegada de Macri a la presidencia.

En otro pasaje de la entrevista, reconoció que “siempre” apoyó a Macri, pero hizo un pedido extensivo hacia el conjunto del Gabinete por no interiorizarse lo suficiente con los problemas de la gente. “Yo siempre lo he apoyado a Mauricio, me gustaría que sus funcionarios se pongan una bota y caminen por el barro en lugares donde hay mucha necesidad. Me gustaría que los funcionarios conozcan porque detrás de una oficina nadie conoce lo que pasa a su alrededor “, concluyó. (pagina12)

