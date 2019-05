MACRI INTENTA MANTENER A FLOTE SUS DEVALUADOS 10 PUNTOS DE CONSENSO Y RECIBE A SCHIARETTI

El reelecto gobernador cordobés ratificó que Alternativa Federal presentará una fórmula propia para enfrentar las candidaturas de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

El presidente Mauricio Macri intenta mantener a flote sus 10 puntos de consenso en medio del todavía alborotado escenario político que generó la anticipación de la fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner de cara a las presidenciales de octubre.

Así Macri intentará recuperar un poco las riendas de la agenda política del país aún cuando el foco quedó puesto por completo en otra parte y apenas apunta hacia la Casa Rosada por la persistente duda sobre su eventual declinación a buscar un nuevo mandato a pesar de los pésimos resultados en todos los sondeos de intención de voto.

Schiaretti por su parte ya avisó que seguirá trabajando para que Alternativa Federal lleve su propia fórmula a las PASO que ofrezca una tercera alternativa a las que encabezarán Macri y Fernández. De la posibilidad de que ese espacio se mantenga lo más sólido posible dependen en gran parte las chances de Macri de reelegir. Un peronismo unido, coinciden todos los analistas políticos, echaría finalmente por tierra cualquier sueño reeleccionista de Cambiemos. Desde el inicio del cargado calendario electoral Cambiemos suma 9 derrotas al hilo en las urnas.

Por pedido de Schiaretti los principales referentes de ese espacio, Roberto Lavagna, Miguel Angel Pichetto, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey se reunirán este miércoles para definir los pasos a seguir tras el nuevo escenario político.

Schiaretti llegará a la Casa Rosada este martes a las 18 y será recibido por el propio. “Tenemos una relación institucional correcta, por un lado, y, por el otro, de confianza personal para decirle lo que pienso. No soy amigo personal de Macri, pero si me convoca y me consulta le doy mi opinión”, dijo hace unos días el mandatario provincial en una entrevista radial.

