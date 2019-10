LOS DARDOS DEL CANDIDATO DEL FRENTE DE TODOS CONTRA EL PRESIDENTE: TODO LO QUE FERNÁNDEZ LE DIJO A MACRI

La modalidad del debate no da lugar a demasiados cruces entre los candidatos, pero aún dentro de los márgenes establecidos Alberto Fernández encontró el modo decirle más de una cosa a Mauricio Macri. Ya de entrada le recordó sus mentiras de cuatro años atrás durante el debate con Daniel Scioli, y después en el segmento dedicado a la economía, el más picante, le lanzó varios dardos. El Presidente, que antes había tratado de incomodarlo con el tema Venezuela, no tuvo mayor reacción. Solo atinó a tratar de meter una cuña entre el candidato al Frente de Todos y su compañera de fórmula y recordó sus críticas de años atrás a la política económica de Cristina Kirchner.

En el mano a mano, Fernández se impuso con claridad y lo que le dijo al Presidente fue:

· «Hace cuatro años hubo otro debate y el Presidente mintió»

· «Me impresiona cuando el Presidente dice lo que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo sé si mira lo que él hace”

· “Las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron siete semestres y no entró un centavo de inversiones a la Argentina de esas potencias. No alcanza con las fotos ni con un G20”

· «El gobierno de Macri fracasó rotundamente en la economía. Creyó que para combatir la inflación había que combatir el consumo y les sacó a quienes viven de su salario el dinero de su bolsillo”

· “Entérese Presidente, usted cuando termine el mandato habrá dejado 5 millones de nuevos pobres”

· “De los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo se fugaron 30 mil, se lo llevaron sus amigos, Presidente”

· “Ya es hora que deje de mentirnos, nos mintió hace cuatro años”

· “Acá hay gente que piensa que el tema de los derechos humanos es un curro”

· «Si hay dos cosas que el gobierno de Macri no atendió son la salud y la educación. La salud dejó de ser un ministerio y los hospitales y las vacunas entraron en crisis. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Él piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública y tiene una gobernadora que piensa que las universidades del interior del país no tienen sentido porque los pobres no llegan a la universidad»

· “Pensé que íbamos a hablar en serio, pero el Presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. El Presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde 2015 hasta hoy cayó un 40 por ciento y el presupuesto en tecnología cayó un 43 por ciento”

· Presidente si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23 por ciento. Usted no lo entiende porque sus privilegios son otros. Los intereses de la deuda aumentaron en su tiempo un 70 por ciento. Para los usureros todo, para la salud de la gente nada”.

· “Dos mil puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo, ¡pero qué raro lo que dice el Presidente!”

(pagina12.com.ar)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...