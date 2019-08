LAVAGNA PRESENTÓ UN PLAN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA CON CRÍTICAS A MACRI Y ALBERTO

El candidato de Consenso Federal dijo que «las cosas que ocurren hoy no tienen nada que ver con las PASO».

Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey presentaron un programa de emergencia alimentaria. Se trata de una serie de medidas que el candidato presidencial considera viables para que en el país «a nadie le falte comida y nadie tenga hambre».

El ex ministro de Economía lanzó fuertes críticas tanto al gobierno nacional como al kirchnerismo y consideró que el diálogo que mantuvieron Mauricio Macri y Alberto Fernández luego de las PASO «fue una simulación que terminó intensificando el campañismo».

Para Lavagna, el Gobierno debería haber implementado hace ya mucho tiempo una serie de medidas para palear la crisis porque -dijo- el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se incluyó una cláusula de protección que permite destinar recursos adicionales para enfrentar la crisis social.

Cautela en la oposición por la renegociación de la deuda que propone el Gobierno

«Creemos que ahora, más que nunca, es impostergable dedicar todos los esfuerzos a lograr que en Argentina a nadie le falte comida y nadie tenga hambre», dijo Lavagna y agregó que «»La política económica de este Gobierno estuvo equivocada desde el día número uno y muchas de las cosas que hoy ocurren no tienen nada que ver con las PASO».

Entre las medidas propuestas por Lavagna y Urtubey se destaca la declaración de Emergencia Alimentaria Nacional por siete meses, desde el primer día de septiembre de 2019 hasta iniciado el Ciclo Escolar 2020, como mínimo.

También propuso aumentar los recursos destinados a los comedores escolares afectados al Programa en casi un 80%; acrecentar la ayuda extraordinaria de $1.000 a beneficiarios de la AUH dispuesta por el Gobierno Nacional para septiembre y octubre a $1.500 por cada hijo y hasta el quinto, y extenderse hasta el mes de marzo de 2020, como mínimo.

También plantearon ampliar y reforzar la cobertura de hogares alcanzados por los sistemas de ‘bolsas de alimentos’ o de ‘entrega de mercadería’ actualmente vigentes.

Además, solicitó incluir a las escuelas secundarias que necesiten los servicios alimentarios escolares, también con fondos nacionales y mantener todos los días sin excepción abiertas las escuelas públicas afectadas.

Para que se lleven a cabo estas medidas, el ex ministro de Economía dijo que es necesario «poner en funcionamiento un Consejo Ejecutivo para la Emergencia Alimentaria Nacional (CEEAN).

«Tarde o temprano se iba a poner de manifiesto que una política económica de no crecimiento, de no creación de empleo, de no generación de inversiones iba a terminar en un proceso de aceleración de la inflación, de salida de capitales y de presión sobre el mercado de cambios y esto es lo que está pasando porque la política económica y social fue equivocada desde el principio», lanzó Lavagna.

De manera complementaria, el programa de medidas de Consenso Federal fija como prioritario el tratamiento en el Congreso de la Ley de Góndolas para mejorar la competencia entre marcas y empresas de los productos que se exhiben en los supermercados.

Además, propone incentivar y coordinar, junto a provincias y municipios, la realización de ferias locales y mercados populares, con el fin de mejorar los precios y el acceso a alimentos saludables.

