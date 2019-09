LA NOVIA DE ALBERTO YA SE MUEVE COMO PRIMERA DAMA

Al estilo Michelle Obama o Juliana Awada, Fabiola Yáñez apuesta a tener un rol social y ya pisó el Conurbano.

Fabiola Yáñez, la novia de Alberto Fernández, se sumó de modo silencioso a la campaña del Frente de Todos y ya se mueve como primera dama con rol social, un estilo que explotó Michelle Obama y copió Juliana Awada.

La periodista visitó el jueves tres comedores escolares en Quilmes y difundió varias fotos a través de su cuenta de Instagram. Días atrás también había realizado actividades sociales en Misiones, de donde es oriunda. El parecido de las imágenes con primeras damas célebres es innegable.

«Vivimos una tarde feliz!!! Y yo con el corazón lleno de alegría en el comedor Todos por los chicos, en Quilmes! Gracias a Ismael y a su esposa Silvina que ayudan aquí a más de 100 niños y sus mamás todos los días», fue uno de los mensajes que posteó Yáñez.

Fabiola confirmó que continuará con actividades sociales. «Me he puesto a recorrer comedores en la semana. Vengo haciéndolo hace un tiempo y la idea es seguir. Cuando viajo, he ido a visitar comunidades de pueblos originarios, escuelas. Esta semana fui a Quilmes. Vi a gente de la que me habían hablado, y otros que ya conocía y fui por segunda vez», le dijo a Perfil.

«Me he puesto también con un grupo de amigos a reunir cosas. Por suerte muchos han ayudado y hemos podido juntar ropa, zapatillas y frazadas. Y ahora poniéndonos las pilas por la cuestión de los alimentos, que es lo que más se necesita. Entonces, yo agarro eso, voy y los visito. Por lo general, nunca digo que voy a ir, excepto a los que ya me conocen. Voy en el momento de la merienda. Ayudo a servir y a preparar las cosas y a jugar con los chicos», detalló.

Yáñez ya se había movido como primera dama la semana pasada cuando acompañó a Alberto en su gira por España y Portugal, y se mostró en actividades como la conferencia que el candidato dio en el Congreso español. (lpo)

