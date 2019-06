LA CANDIDATA DE CAMBIEMOS EN TUCUMÁN SE DESPEGA DE MACRI A DOS DÍAS DE LA ELECCIÓN

Elías de Pérez dice que es «candidata del pueblo» y en su espacio aclaran que son «un frente más amplio».

Silvia Elías de Pérez, la candidata de Cambiemos en Tucumán, tomó distancia de la Casa Rosada a dos días de la elección al asegurar que no es la «candidata de Mauricio Macri» sino «del pueblo».

Después de una campaña muy alejada de la estética clásica del manual duranbarbista, en la que eligió el color rojo para sus afiches y eligió como eslogan la «revolución del corazón», la senadora radical dio una entrevista en la que dijo de modo contundente que no responde al Presidente.

«Nosotros no somos candidatos de Mauricio Macri. Yo soy candidata del pueblo de Tucumán. Nuestro espacio se llama Vamos Tucumán y yo soy una ciudadana más que nací en esta provincia, vivo acá y quiero morir acá», lanzó en el noticiero División Noticias de Telefe Tucumán. Lo dijo entre denuncias de haber sido víctima de una «enorme campaña negativa» de Manzur.

Desde el entorno de la senadora radical ratificaron el alejamiento al afirmar a LPO que ella forma parte de «un frente más amplio», con partidos «no vinculados a nivel nacional», en una provincia en la que la imagen de Mauricio Macri se desplomó en el último año.

Lo cierto es que casi ningún funcionario de la Casa Rosada acompañó a la dirigente en el tramo final, con la excepción de la ministra Patricia Bullrich que aterrizó esta semana en Tucumán para supervisar un operativo de Gendarmería. Incluso, en el entorno de la senadora no recordaban cuándo fue la última vez que habló con Macri.

Lo llamativo es que la candidatura de Elías fue definida en la Rosada. Es que para evitar un estallido similar al de Córdoba, Marcos Peña apuró el trámite y el radical José Cano anunció que se bajaba justo después de mantener una reunión con el jefe de Gabinete.

En un escenario enrarecido, donde Juan Manzur confía en que logrará reelegir y José Alperovich espera dar el batacazo, lo cierto es que Elías comenzó a polarizar con Ricardo Bussi porque ambos creen que pueden pelear el segundo puesto.

Hace poco, Elías de Pérez y Bussi se cruzaron muy duro en el debate local, cuando el hijo del ex gobernador durante la dictadura argumentó que ella está cuarta en las encuestas y necesita hacer un gesto para «vencer al peronismo». Por eso, le ordenó: «Señora, bájese». Ella redobló: «No me voy a bajar, nunca más pida a un contrincante que se baje, eso no se hace».

Cerca de la candidata confían en que hará una mejor elección de la que temen en la Rosada, donde preocupa que quede en el cuarto lugar. Por eso, relativizan los votos que le puede sacar Bussi y creen que «en el interior no existe». Analizan que el hijo del represor sólo tendrá un «voto duro, de derecha» y que no tiene estructura partidaria como para salir segundo, aunque admiten que la diferencia entre los opositores a Manzur será estrecha. (LPO)

