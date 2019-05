ENTREGAN CRÉDITOS A 500 FAMILIAS PARA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS

El gobernador Gustavo Bordet, junto al vicegobernador Adán Bahl, encabezó el sorteo de 500 créditos que otorga la provincia a familias entrerrianas para la construcción y ampliación de viviendas. Habrá más operatorias para las familias inscritas que no son seleccionadas en esta oportunidad.

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), otorgó 400 nuevos créditos para la construcción y otros 100 para la ampliación de viviendas en terreno propio, en el marco del programa Primero Tu Casa. El monto de los primeros asciende a 1.000.000 pesos, y de los segundos a 140.000 pesos.

En este sentido, este lunes se concretó el sorteo público para las respectivas adjudicaciones a los beneficiarios, en un acto que tuvo lugar en el Salón de las Mujeres Entrerrianas, de la Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador Bordet y el vicegobernador Bahl. En la actividad también participaron el titular del IAPV, Marcelo Casaretto, y parte del directorio de dicho instituto.

El sorteo fue certificado por el escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Santana. El gobernador Bordet inició el sorteo, al sacar la primera bolilla, y Bahl hizo lo propio con la segunda. Además, durante el acto, Bordet entregó la resolución del primer desembolso del anticipo del crédito para la construcción de vivienda en terreno propio a una familia de María Grande.

Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet sostuvo que “es un crédito que posibilita que 500 familias titulares y suplentes puedan acceder a financiamiento para que puedan construir y mejorar sus viviendas. Lo hacemos con el compromiso de que núcleo familiar tiene y debe contar con la posibilidad de mejorar sus condiciones de calidad de vida”, remarcó.

Adelantó que aquellos que no sean seleccionados en esta oportunidad, en el futuro habrá más operatoria. “Queremos cubrir una demanda que es muy amplia. Lo hacemos íntegramente con fondos provinciales con recursos que recauda el IAPV porque advertimos que el acceso al crédito con los mecanismos que existen en Nación es prácticamente inaccesible. Brindamos con un crédito muy blando y barato que se actualiza con los salarios de los empleados públicos, con lo cual se posibilita que las familias que ingresan al crédito no tendrán problemas en pagarlo porque es previsible en prospección de futuro”, aseguró.

Dijo que “esto se hace de una manera absolutamente transparente. Por esa razón se transmite y se sortea en vivo para que no haya ningún tipo de familia que pueda favorecerse en detrimento de otra. A todos los adjudicatarios que serán hoy sorteados, aquellos que resulten electos tendrán la posibilidad de llevar adelante la ampliación de su vivienda. Para aquellos que no resulten electos, habrá otro sorteo en el futuro hasta completar la totalidad de los inscriptos”, informó.

Por su parte, Casaretto recordó el sorteo de créditos hecho en 2018 e indicó que la mayoría de los créditos fueron desembolsados a las familias de diversos puntos de la provincia. Detalló luego que la operatoria II con un crédito para las familias que tienen terreno propio, se amplía con 400 nuevos más, e indicó que la operatoria III que es para la ampliación de viviendas se incrementa a 100 créditos más. Se sortea el mismo número de titulares y suplementes, con lo cual serán 500 correspondiente a los primeros, y 500 a los segundos.

Dijo además que “son 1970 familias anotadas en el padrón, y éste está publicado en la red. Así que cada familia puede ver cuál es el número con el que está participando”, informó.

Casaretto precisó que el monto del crédito es en el torno a 1.000.000 pesos. Las familias aportan alrededor 30 por ciento de ese valor con fondos propios, y el terreno. Con lo cual, la vivienda se termina construyendo por un valor cercano a 1.800.000 pesos. En el caso de las ampliaciones, estamos en un valor de los 140.000 pesos que permite hacer un dormitorio, o un dormitorio y un baño, de acuerdo a la necesidad de la familia”, indicó.

“Creemos que donde hay una necesidad hay un derecho, por ello debemos trabajar desde el Estado para ejecutar políticas públicas que tengan como eje dar dignidad a los entrerrianos a través de la vivienda digna”, concluyó.

El titular del IAPV, Marcelo Casaretto resaltó “la decisión política del gobernador de ejecutar con recursos propios un programa integral que abarque tanto la construcción de viviendas, como así también las ampliaciones o construcciones de viviendas a través del otorgamiento de créditos a particulares”. En este sentido, “estos nuevos créditos se suman a los 400 sorteados en una primera etapa el año pasado, que ya han sido adjudicados a sus titulares correspondientes”.

Además, indicó que el objetivo de estas operatorias “es el de beneficiar a familias que no hayan recibido viviendas del organismo provincial, del gobierno nacional o municipal, como Procrear, Fonavi o IAPV”.

Operatoria de la provincia

Este plan se inscribe en una de las tres operatorias del programa que el IAPV está ejecutando en Entre Ríos con recursos provinciales. En esta oportunidad se sortearon 500 créditos.

La operatoria II está orientada a grupos familiares que poseen terreno propio para la construcción de viviendas, para lo cual se requiere que el mismo esté libre de hipotecas y gravámenes. El IAPV le otorga a cada familia un crédito individual para cubrir el 80 por ciento del costo total de la construcción establecido para cada prototipo (monoambiente, uno o dos dormitorios). Se hará un anticipo y tres desembolsos del 25 por ciento a medida que se certifique el avance de obra, con un plazo de hasta 25 años.

En tanto, la operatoria de ampliación de vivienda tiene el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida de grupos familiares que no cuentan con la posibilidad de acceder a créditos de mercado para poder realizar mejoras en su hogar. La obra no podrá superar los 15 metros cuadrados de construcción nueva y la superficie total de la vivienda. Una vez ampliada, no podrá ser superior a los 70 metros cuadrados.

Entre cada operatoria se realizó un sorteo por departamento, hasta totalizar los 17 que conforman la provincia de Entre Ríos. En el caso de que los titulares no cumplimenten la documentación requerida por el IAPV, correrá la lista de suplentes.

Para participar del sorteo, los aspirantes pudieron inscribirse a través del Registro Único de Demanda Habitacional. Quienes se inscribieron en estas operatorias no podrán haber sido beneficiarios de algún programa estatal de vivienda, Nacional, provincial o municipal, como Procrear, Fonavi o IAPV. (dgip)

