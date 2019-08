DUJOVNE RENUNCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CON EL FMI Y LACUNZA ES EL NUEVO MINISTRO

Dujovne renunció de manera indeclinable y obligó a Macri a convocar de urgencia al ministro de Vidal, que como anticipó en exclusiva LPO era el candidato más fuerte ante un reemplazo.

Nicolás Dujovne se fue del gobierno dando un portazo contenido en las formas, ante el nuevo paquete de medidas económicas que lanzó la Casa Rosada pese a su resistencia y que en los hechos implica la decisión del gobierno de no cumplir con las metas fiscales acordadas con el FMI.

Ante el hecho consumado, Macri llamó de urgencia al ministro bonaerense Hernán Lacunza que estaba de vacaciones en Villa la Angostura y lo mandó a buscar en uno de los aviones de la obsoleta flota presidencial. El jueves pasado, LPO había anticipado en exclusiva que la renuncia de Dujovne era inminente y se informó también que el candidato más fuerte para reemplazarlo era el funcionario de María Eugenia Vidal, que no supo, no quiso o no pudo retenerlo.

Dujovne filtró la carta de su renuncia, en la que de manera elegante deja en claro que fue él quien tomó la decisión de dejar el Gobierno y lo hace por el cambio de orientación de la política económica, que en los hechos pone en crisis el próximo desembolso del FMI por USD 5.500 millones.

Lacunza tiene carácter fuerte y un sesgo fiscalista, pero deberá enfrentar una negociación con el FMI en términos muy desventajosos. El nuevo paquete de medidas, en las que no intervino, implican en los hechos incumplir el programa acordado con el organismo.

«Lo hago convencido de que, en virtud de las circunstancias, la gestión que liderás necesita una renovación significativa en el área económica», afirmó Dujovne en su carta de renuncia (ver al pie). La molestia del ahora ex ministro ministro con las nuevas medidas que implican un costo fiscal que de base es de 40 mil millones, pero además un congelamiento de precios del petróleo, fue tan evidente que evitó mostrarse durante los anuncios que tuvieron que quedar a cargo de Dante Sica y Rogelio Frigerio, que ante la inminencia de su salida dejó en claro que no le interesaba ser el reemplazante.

La salida de Dujovne abre así un enorme interrogante sobre cual será la actitud ahora del organismo internacional, que pierde a su garante en el gobierno de Macri. Con un agravante: el nuevo director del Fondo, el norteamericano David Lipton, siempre mantuvo posiciones más duras en lo fiscal que su antecesora, la francesa Christine Lagarde.

Como anticipó este medio, el ala política del Gobierno llevaba tiempo reclamando que se tomaran medidas que descomprimieran la economía a las que Dujovne se negaba sistemáticamente para poder cumplir con el déficit fiscal cero acordado con el FMI.

Lacunza tiene carácter fuerte y un sesgo fiscalista, pero deberá enfrentar una negociación con el FMI en términos muy desventajosos. Asume con un paquete de medidas en cuya elaboración no intervino, pero que en los hechos lo dejan ante un incumplimiento del programa acordado.

Muy cercano a Frigerio con quien compartió en la gestión porteña de Macri el Banco Ciudad, también tiene excelente relación con Guido Sandleris, hasta el momento el otro interlocutor con el Fondo. Al comienzo de su gestión en la provincia, Sandleris se desempeñaba como su secretario de Finanzas.

Como también adelantó LPO, la decisión oficial de dejar correr el dólar hasta un punto en el que se rompieron los ratios de sustentabilidad de la deuda externa complicó la relación con el FMI. Si a eso se suman las políticas adoptadas esta semana -que los privados estiman que hará sobrepasar el margen de 0,5% del PBI de flexibilidad que el Fondo había otorgado- lo más factible es que el segundo Acuerdo Stand By ya haya perecido, salvo que una vez más el organismo haga la vista gorda por una presión directa de Washington, en apoyo a Macri.

Por el momento, no está claro si Macri tiene la intención de pedir un nuevo waiver con el FMI o ir directamente a una renegociación profunda de la naturaleza del préstamo y solicitar uno del tipo de los Extended Fund Facilities (EFF).

