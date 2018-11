DECISIÓN INÉDITA EN MENDOZA: DNI SIN INDICACIÓN DE SEXO Y COMO UN TRÁMITE

En una decisión administrativa inédita, y acorde con la ley de identidad de género, el Registro Civil de Mendoza modificó DNI de dos personas que pidieron que sus documentos no indicaran sexo, porque no se autoperciben ni mujer ni varón.

Por primera vez en el mundo, dos personas lograron –sin que mediara acción judicial– que el Estado modificara sus documentos para que el casillero correspondiente a “sexo” no indique ni “f” ni “m”, porque no se identifican ni con una identidad ni con la otra: no creen en lo binario. Sucedió en Mendoza, cuyo Registro Civil respondió favorablemente los pedidos de dos personas que se acercaron junto con la subdirectora de Derechos Humanos de la Corte provincial, Eleonora Lamm, llenaron el formulario habitual para rectificación de datos registrales según la identidad autopercibida y, en el casillero de “sexo”, escribieron “ninguno, conforme habilita el artículo 2 de la Ley 26.743”, es decir, la ley de identidad de género. Una de esas personas tiene 32 años, es profesional de la medicina, tiene militancias de género y fue consciente, al comenzar el trámite, de que una resolución favorable podía tener impacto fuerte en su vida y las de personas que quizá no conozca jamás. Ayer fue a tramitar su nuevo documento en compañía de su madre y su padre, que lloraron de emoción. Ahora deberá enfrentar otros trámites: renovar carnet de conducir, tarjetas de crédito, y otros documentos que habitualmente se modifican cuando se operan cambios en el DNI. En todos, su sexo no será información necesaria.

El de Mendoza es el primer caso concluido; en el Registro Civil de Santa Fe aguarda otro pedido similar.

La abogada Lamm recibió a esta persona en su oficina a mediados de año. “Elle llega porque quería una operación de masculinización pectoral y para cubrirle eso la prepaga le exigía que cambiara su DNI. Era una ridiculez. Le expliqué a elle que la ley de identidad de género no exige cambiar el DNI para realizar cambios en el cuerpo, ni cambios en el cuerpo para realizar cambios en el DNI. Son cuestiones independientes”, explicó Lamm a Página/12. En esa misma reunión, “elle dijo que no se identificaba ni como hombre ni como mujer”. Por eso, Lamm le preguntó si quería tramitar un DNI sin indicación de sexo. “Me dijo que creía que no se podía, le dije que la ley de identidad de género no se quedaba en lo binario, que podíamos intentarlo. Entonces me dijo ‘así sí quiero'”. Con la petición presentada comenzó el proceso.

Entre entonces y el 1 de noviembre, cuando el Registro Civil respondió favorablemente el pedido, Lamm fue invitada a exponer al Consejo Federal de Registros Civiles, que se realizó en Calafate. “Sé que hay más personas que se identifican como no binarias. No a todas las personas les interesa que el DNI explicite esas cosas. Tuvimos una conversación muy productiva con los directores de Registros. Lo tomaron muy bien. Entienden que el marco legal lo habilita. Nuestra ley de identidad de género dice que tu identidad es cómo vos te sentís, independientemente de la biología. ¿Para qué se sigue consignando un sexo en el DNI? Es una incoherencia legal; a la ley no le interesa la biología. No es reflejo de la identidad”, detalló Lamm. (Página/12)

