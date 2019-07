CRUCES ENTRE NACIÓN Y EL GOBIERNO DE BORDET POR ATAQUE CONTRA HEIN

El incendio intencional en la vivienda del intendente de Basavilbaso desató discrepancias entre la Casa Rosada y el gobierno del peronista Gustavo Bordet en torno al supuesto carácter «político» del atentado, en medio de la campaña electoral.

El incendio intencional que sufrió en la madrugada del lunes la vivienda particular del intendente de Basavilbaso, titular del PRO entrerriano y precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Hein, desató discrepancias entre la Casa Rosada y el gobierno del peronista Gustavo Bordet en torno al supuesto carácter “político” del atentado, en medio de la campaña hacia las PASO del 11 de agosto.

Desde Balcarce 50 insistieron hoy en calificar al episodio como de “ataque político”, luego que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijera ayer que el hombre detenido en la noche del lunes como sospechoso es un “ultra K que ejercía un apriete político”.

En esa línea, mañana Hein recibirá en Basavilbaso la visita -en señal de respaldo- de Mauricio Macri y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ambos sumaron esa escala tras el ataque (estaba ya prevista una visita de campaña a la localidad de Oro Verde) y luego viajarán a Santa Fe para asistir al cierre de la 54ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur.

Pero la mirada no es compartida por el Gobierno de Bordet, desde donde remarcan -en función, dicen, de la investigación- que se trató de un episodio “gravísimo” pero derivado de un conflicto de índole individual y que “nada tiene que ver con un atentado político”. Y, en esa línea, reclaman no hacer un uso electoral del ataque.

En la madrugada del lunes, un incendio destruyó el vehículo de Hein y causó graves daños en el garage de su vivienda, en la cual -a metros- dormía el intendente junto a su esposa y sus hijas.

Esa noche fue detenido un sospechoso, quien habría mantenido una discusión previa con el intendente. Poco después Bullrich aseguró que se trata de un militante “ultra K”.

Pero desde círculos peronistas locales afirmaron hoy que “fue un militante kirchnerista en su momento” pero que “luego trabajó para Hein, al igual que su hermana”, y que la discusión habría tenido que ver con que el intendente se habría “negado a otorgarle un contrato a la hermana”.

Sin embargo, desde el entorno de Hein insistieron en que se trata de un militante “ultrakirchnerista”, que -dijeron- “venía bardeando” al intendente con distintos reclamos.

Desde la vereda nacional, hoy Frigerio remarcó que a Hein “le incendiaron el auto dentro de la casa con un bidón de nafta” y que “fue un ataque político, porque el que lo hizo es militante político de la oposición”. “Son hechos que creíamos en el pasado y que han dejado estupefactos a los entrerrianos”, enfatizó.

El ministro resaltó además que “Hein no sólo es el intendente sino que es el presidente del PRO en Entre Ríos y el primer candidato a diputado nacional del PRO, con lo cual claramente es un hecho de violencia política que lamentablemente vuelve a estar presente”.

Desde Entre Ríos, en tanto, quien hizo público hoy el posicionamiento de la administración Bordet fue la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

“Desaliento totalmente que a priori se involucre a un sector político o del justicialismo porque nada indica que ésto sea así”, enfatizó, y pidió -en declaraciones a APF Digital- “no utilizar la comisión de un delito como modalidad de campaña”.

En esa línea, apuntó de lleno contra Bullrich. “Le pedí explicaciones a la ministra, le mandé un mensaje y le dije que no había nada de eso, y me dijo que se lo había comentado alguien de Basavilbaso; pero es un comentario, no es la línea de la investigación”, reveló.

Romero remarcó además, respecto al ataque a la vivienda de Hein, que “tenemos hasta hoy un detenido en una investigación que ha avanzado con un cauce que involucra un episodio de discusión anterior, y que se llega al presunto autor, sobre la base de un allanamiento en un domicilio y otras pruebas”.

Además agregó que “sí se sabe que hubo una discusión previa (del intendente con el detenido)” en torno a “un tema personal o un requerimiento propio de la gestión” de Hein, “que probablemente motivó este desenlace”.

En sintonía, el PJ de Basavilbaso expresó su “incondicional apoyo” a Hein pero discrepó con Bullrich al remarcar que no pueden aceptar “bajo ningún punto de vista la vinculación que el Gobierno nacional pretende hacer del imputado con el sector kirchnerista de nuestra localidad”. “Se ha pretendido obtener un beneficio electoral o político de tan repudiable y cobarde acontecimiento”, enfatizaron. (ámbito.com)

