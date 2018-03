Cristóbal López tras salir de la cárcel: “Yo no estuve preso, estuve secuestrado”

El empresario kirchnerista recuperó su libertad este viernes junto a su socio Fabián de Sousa. Al ser interceptado en la puerta de su casa por periodistas, se defendió: “Yo no me quedé con ningún dinero”.

Tras recuperar su libertad, el empresario kirchnerista Cristóbal López, no perdió el tiempo y se desahogó ante las cámaras. En este sentido lo primero que hizo fue disparar contra el juez, Julian Ercolini, quien ordenó su detención hace 87 días. También habló de su relación con los Kirchner, el estado del Grupo Indalo y su situación judicial.

“Yo no estuve preso, estuve secuestrado” porque “el juez Ercoini me secuestró”, disparó en la puerta de su casa mientras era entrevistado por periodistas del canal América. “Lo que dice Ercolini es mentira”, según López detrás de su detención “hay cuestiones mediáticas, económicas y políticas”.

En cuanto lo consultaron sobre porque salió ahora en libertad aseguró: “Hubo un juez, Bruglia, que tuvo mi apelación dormida 42 días, porque alguien se lo pidió”.

Sobre los 16 mil millones de pesos por los que se lo acusa de evasión dijo que “esa es la primera mentira. Yo no me quedé con nada, es más en el año 2016 y 2017 puse de mi bolsillo 700 millones de pesos al grupo Indalo. Yo no me llevé jamas una moneda”.

Por otro lado, cuando se lo interrogó sobre la venta de C5N y otros medios del grupo Indalo aclaró: “Yo vendí las compañías y estaba inhibido para venderlas. El boleto de compra venta del Sr. -Ignacio- Rosner lo decía en el primer artículo es que se vende siempre y cuando el juez Ercolini lo apruebe porque tenemos una inhibición sobre los bienes. No vendí porque la venta está sujeta a la aprobación del juez”, confirmó

“Muchos dicen (Rosner) está manejando la compañía, entonces es dueño. No señor, nosotros a Rosner lo pusimos de presidente para que se pusiera a trabajar y hiciera lo que él decidiera que iba a traer plata y capitalizara a la compañía”, indicó López sobre los días previos a su detención.

“A mi me detienen un martes, un conocido mío me manda un WhatsApp me dice te van a procesar sin preventiva. Al viernes siguiente me escribe te meten proceso y te procesan el lunes. El doctor Beraldi se me reía”.

Sobre su relación con los Kirchner aseguró: “no tienen amigos, ellos te ponen distancia siempre. Yo tenía relación con Néstor, con Cristina no tenía”. En este sentido agregó: “Todo lo que huela a Cristina hay que meterlo preso”.

