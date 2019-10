CRISTINA Y ALBERTO BENDICEN LA UNIFICACIÓN DE LA CTA Y LA CGT

La CTA votó la fusión por unanimidad en un acto del que participaron Alberto, Moyano y Máximo Kirchner.

En un congreso que desarrolló en el microestadio del club Lanús, la CTA de Hugo Yasky votó la vuelta a la CGT por unanimidad. Tanto Alberto como Cristina Kirchner tomaron como crucial la necesidad de una CGT lo más unida y amplia posible para que sea viable el «pacto social» con el que intentarán tener gobernabilidad ante un panorama económico y social preocupante luego del gobierno de Macri. El futuro presidente necesitará el respaldo de los gremios para controlar la inflación y al mismo tiempo recomponer los salarios en seis meses, como prometió.

«Vamos a tener que trabajar muchísimo para reconstruir un país que va a quedar destruido. Por eso es un placer contar con Alberto Fernández acá. Hoy tenemos esta nueva oportunidad. Queremos a la Argentina de pie», dijo Yasky, titular de la CTA ligada al kirchnerismo. «El plan económico de Macri es el mismo plan económico de la dictadura», disparó Máximo Kirchner luego de que se votara la fusión.

Alberto cerró el acto luego de los discursos de Yasky y Máximo. «El cambio no son ellos, somos nosotros. Sólo nosotros estamos capacitados para luchar contra este presente de vergüenza al que nos sometieron», dijo el candidato.

La CTA nació en los comienzos del menemismo por diferencias con «Los Gordos» y fue comandada por dirigentes como Víctor de Gennaro, Yasky y Pablo Micheli. En 2010 se partió en dos cuando Yasky se quedó junto al kirchnerismo y Micheli creó la CTA Autónoma, cuyo gremio más importante es la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Pero la resistencia contra el macrismo volvió a unir a las CTA y ambas apoyan a Alberto Fernández, aunque el sector de Micheli siga teniendo reparos a juntarse con un sector de la CGT.

«Estamos de acuerdo con la unidad pero no con amontonar, no nos convence que Daer fuera el que quede bien parado y termine conduciendo este proceso de unificación», dijo Micheli en diálogo con El Destape Radio. «Los Gordos le allanaron el camino a Macri en los últimos tiempos. Ahora porque están cerca de Alberto y Cristina dejaron de ser funcionales a Macri, pero nosotros no nos olvidamos», avisó.

Micheli participó de todos modos del acto en Lanús, aunque tiene la postura de no «diluir» la CTA dentro de la CGT. Hugo «Cachorro» Godoy, titular de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, es aún más reacio que Micheli y dijo que no está de acuerdo con el retorno de la CTA a la CGT. «Hay que construir la unidad por otras vías», aseguró en las últimas horas.

