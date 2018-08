“Con 100 mil pesos te llevás un recién nacido de Oberá, así de fácil y terrible”

“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice el antiguo refrán que en seis palabras sintetiza que siempre surgen artilugios para delinquir, para mentir y burlar a la Justicia. Y la breve cita universal grafica a la perfección lo que sucede con la denominada venta de bebés, nefasto negocio que prospera en esta localidad.

A pesar de las leyes y controles, lo cierto es que el Estado no logra eliminar la intermediación de ‘buscapanzas’, abogados, médicos y otros cómplices que trafican con la miseria e ignorancia de padres biológicos y la necesidad de completarse como familia de quienes pagan jugosas sumas para tener un hijo.

“Con 100 mil pesos te llevás un recién nacido de Oberá. Así de fácil y de terrible”, mencionó un conocido abogado del foro local, tras solicitar la reserva de su identidad, porque “hay mucha gente prendida, mucha complicidad y tengo que seguir viviendo acá”.

Explicó que “entre los intermediarios y los abogados se llevan esa plata. Después hay que contar algo que le dan a la madre, los estudios médicos y los gastos del parto”.

En tanto, lamentó que las irregularidades que cada tanto ponen a Oberá en la consideración de medios nacionales conspiran contra “la adopción legal, que es una institución muy noble porque se trata de una familia que quiere criar a un chico que no es de su sangre, con todo el amor y el compromiso que eso implica”.

Precisó que el 90 por ciento de los inscriptos en Registro Único de Adoptantes de Misiones busca niños de hasta 1 año, estadística inversamente proporcional a la edad de los menores en condiciones de ser adoptados.

Además, la mayoría de las personas busca bebés sin patologías ni hermanos. “Es decir, niños a la carta”, describió.

En ese complejo contexto, proliferan los intermediarios, la primera avanzada de una cadena bien aceitada. Estos ‘buscapanzas’ recorren los barrios a la caza de embarazadas vulnerables, en general madres solteras y menores.

Pero también apuntan a mujeres con algunas limitaciones intelectuales y hasta adicciones, quienes se convierten en verdaderas proveedoras de bebés.

Supresión de identidad

Si bien la reciente modificación del Código Civil estableció una serie de medidas que pretenden limitar la intermediación, al tratarse de un negocio tan rentable los implicados aguzan el ingenio para encontrarle la vuelta y seguir facturando.

“Cada vez que sale un informe periodístico, lo único que pasa es que los involucrados se cuidan más y buscan nuevos métodos. También se hace todo más caro, pero hay verdaderos criaderos de panzas al mejor postor”, graficaron.

Los implicados serían muchos, y también las estrategias, tanto en el ámbito público como en el privado.

“Los peores casos son los embarazos simulados. Mujeres que se internan con una panza falsa y salen con un bebé de otra y con el DNI con su apellido. Son muchos los cómplices, cada uno hace su trabajo y cobran muy bien. Una ecografía sale el triple, lo mismo una cesárea y la internación. Todos facturan y nadie dice nada, mientras algunos abogados andan a la caza de panzas”, lamentaron.

Detrás del negocio siempre hay algún abogado, pieza clave en el intermediación y siempre airoso, porque concretado el trámite de adopción todo se vuelve legal y no nadie es culpable de nada.

Otra cosa es la supresión de identidad, un delito gravísimo que se comete cuando el recién nacido es inscripto como hijo biológico de otra persona.

Precisamente, eso investiga la Justicia Federal de Santa Fe que el último miércoles ordenó el allanamiento del Hospital Samic y el secuestro de documentación que podría probar la existencia del delito de supresión de identidad.

El procedimiento se realizó a través de un exhorto del Juzgado Penal de Primera Instancia, Distrito Dos, de la ciudad de Rosario, Santa Fe, y estuvo a cargo de una comisión judicial con respaldo de efectivos de la Policía Federal y de la División Trata de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Fuentes del caso mencionaron que la investigación surgió a partir de la denuncia de una mujer obereña que tiempo atrás fue rescatada de una red de trata y relató que dio a luz varios hijos que fueron dados por muertos, aunque en realidad los recién nacidos habrían sido vendidos en complicidad de enfermeras, médicos y abogados.

Antecedentes Pero no son nuevas las sospechas de robos de bebés en el Samic. Aquí un repaso de algunos de los últimos casos relacionados a esta problemática.

Dudas de una madre

A principios de año, María Esther García (53) se contactó con este diario para contar que siempre dudó que su hijo haya muerto a las pocas horas de haber nacido en el Hospital de Oberá, hace 31 años.

Dijo que nunca le entregaron el supuesto cadáver ni el certificado de defunción de César Roberto García, tal el nombre que figura en el acta de nacimiento suscripta el 9 de octubre de 1985 por la entonces responsable de la delegación local del Registro Provincial de las Personas.

“A mí me mintieron, pero siempre pensé que mi hijo está vivo y lo voy a encontrar. Hace poco hablé por teléfono con la obstetra que estuvo en el parto y me dijo que mi hijo quedó en el Hospital, que ella ya se jubiló y que no le meta en líos, y me cortó. Por eso, para mí que ella sabe la verdad”, opinó María Esther.

Luego del parto se mudó a Buenos Aires, donde se casó y formó una familia, pero nunca dejó de pensar en César y la posibilidad de que esté con vida. Actualmente reside en el barrio de Belgrano, Capital Federal.

Radióloga impune

En marzo del 2009, un informe periodístico de Canal América implicó a una técnica radióloga del Samic con una red dedicada a la venta de bebés. “Porque si querés un bebé, te digo, tenés que contar con 30 mil pesos… pero te lo llevás”, aseguró Mirta García en cámara oculta.

El informe derivó en una denuncia penal por supuesta instigación al delito de “supresión de identidad”, pero la implicada logró sortear sucesivas sanciones y mantuvo su puesto.

En octubre del año pasado, el entonces gobernador Maurice Closs firmó un decreto declarando cesante a la citada agente; aunque en febrero último, una vez más, se vio beneficiada con un recurso de amparo y retomó su puesto laboral.

Por ello, a pesar de la seria acusación y las pruebas en su contra, la radióloga continúa trabajando en el Samic.

Abuela coraje

En enero del año pasado, una mujer denunció que su hija pretendía vender a su bebé recién nacido a una pareja de Buenos Aires, lo que derivó en la intervención judicial. “Esa gente empezó a llegar en la casa de mi hija cuando todavía estaba embarazada. Andaban en una camioneta negra 4×4 y traían cosas.

Me parecía raro porque era gente desconocida, pero me decían que eran de un grupo que ayudaba con donaciones”, relató la abuela en su denuncia.

La familia reside en Campo Ramón, en una zona de colonia muy humilde que contrasta con el nivel económico que exhibieron los supuestos benefactores, quienes llegado el momento del parto costearon los gastos en un clínica privada.

En mayo 2012, una mujer radicó una denuncia y a las pocas horas la Policía detuvo al padre biológico de la criatura y a un matrimonio oriundo de la provincia de Buenos Aires acusados de tentativa de supresión de identidad.

La madre del bebé, por ser menor de edad, fue restituida a su progenitora. Como pago por el bebé, el padre biológico recibió tres mil pesos en efectivo y una moto usada.

