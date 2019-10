ANULAN LOS PROCESAMIENTOS DE CRISTINA EN LAS CAUSAS DE CORREDORES VIALES Y GAS LICUADO

Además confirmaron su procesamiento en el expediente por cartelización de la obra pública. Revés en la Corte para De Vido.

La Cámara Federal revocó el procesamiento con prisión preventiva que Claudio Bonadío le había dictado a Cristina Kirchner por la causa de los Corredores Viales y también por el expediente por la compra de Gas Licuado. Sí fue confirmado el procesamiento en la causa por cartelización de la obra pública.

Se trata de una decisión de la Sala I, firmada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que revisó varias de las causas que se desprendieron del expediente «cuadernos».

Dos días después de del triunfo en primera vuelta, llegó un poco de alivio judicial para la vicepresidenta electa. La decisión de la Cámara está ligada al período de trabajo en el que Claudio Uberti en el OCCOVI. El ex funcionario quedó al frente del organismo hasta mediados de 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y declaró como arrepentido.

El tribunal consideró que las pruebas aportadas por Uberti apuntaban contra el ex presidente pero no contra Cristina, según informó el portal Infobae. En cambio la Cámara confirmó el procesamiento contra el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, contra Claudio Uberti y contra el empresario Miguel Aznar por esa misma causa.

En la causa por cartelización de obra pública fue procesada por 175 hechos de cohecho pasivo, al igual que Julio de Vido y otros funcionarios.

«Con relación a las maniobras vinculadas con la importación de GNL abarcadas por el objeto procesal de este legajo, los elementos reunidos hasta el momento no permiten armar -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa el nexo entre aquellas operaciones y la conformación de dicho colectivo criminal orientado a la recaudación de fondos», afirmó la Cámara en su resolución.

Los jueces ratificaron el procesamiento de De Vido; de su ex mano derecha Roberto Baratta; del ex titular de ENARSA Ezequiel Espinoza; y de los empresarios José y Roberto Dromi.

También fueron confirmados los procesamientos de los empresarios como Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Aldo Roggio, Héctor Javier Sánchez Caballero, Juan Chediak, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y Cristóbal López.

Revés en la Corte para De Vido

El ex ministro de Planificación recibió un cachetazo por duplicado en la Corte. De Vido tiene prisión preventiva por las causas Río Turbio, Cuadernos y la Tragedia de Once, pero además enfrenta procesamientos por las causas de Odebrecht y otra por el presunto desvío de dinero a través de la Universidad de San Martín para filmar dos miniseries.

De Vido había presentado dos medidas que le permitieran aliviar su situación judicial por esas dos causas que aún no lo tienen procesado. Respecto al supuesto pago de coimas que habría realizado Odebrecht, los ministros de la Corte rechazaron desprocesarlo porque consideraron que su presentación tenía errores técnicos.

Por la otra causa, el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz decidió rechazar el recurso de De Vido porque no se trata de una sentencia definitiva. (LPO)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...