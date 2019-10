ALBERTO SALIÓ A ACLARAR QUE RESPETARÁ LOS DEPÓSITOS EN DÓLARES

«Con nosotros no corren riesgos», aclaró el candidato presidencial, preocupado por otra corrida si gana el domingo. Por la tarde cerró con gobernadores en Chaco.

Alberto Fernández aclaró que si resulta electo presidente el domingo respetará los depósitos en dólares de los ahorristas, temeroso de una corrida bancaria como la que siguió a su victoria en las elecciones primarias.

«A los argentinos les digo que estén tranquilos porque vamos a cuidar sus ahorros, vamos a respetar sus depósitos en dólares. Que estén tranquilos, que no estén nerviosos. Es más, que estén confiados porque gracias a Dios se van los que armaron todo este desastre», sostuvo en declaraciones radiales.

El candidato de Todos reiteró además su intención de renegociar la deuda con los bonistas pero sin quita, como habría exigido el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Con nosotros (los acreedores) no corren riesgos. Estoy hablando de defender a los bonistas frente al avance del Fondo. Entiendo que no debería haber una quita»».

«Lo que parece ser que está planteando, porque con nosotros no lo ha hablado, es que haya una quita sobre los tenedores de bonos privados. Pero esta vez los tenedores privados tienen poca responsabilidad», señaló volvió a pegarle al organismo presido por la lituana Kristalina Georgieva.

Alberto insistió en que no buscará una quita a los bonistas pese a los pedidos del FMI, «que pagó la campaña electoral más cara de la historia».

«El Fondo multiplicó por dos la deuda de ese modo. Y ahora dice: para poder cobrar yo, háganle una quita a los bonistas privados. El FMI fue cómplice. Con los 56.300 millones de dólares pagaron la campaña electoral más cara de la historia porque hicieron lo imposible para que Macri siga siendo presidente».

Por la tarde, Alberto encabezó un acto en Resistencia junto a los gobernadores peronistas y prefirió bajar las expectativas. «Vamos a garantizarles que podemos hacer otro país», afirmó pero se atajó: «Está claro que el esfuerzo va a ser grande porque no nos dejan la mejor Argentina», se cubrió.

«Van a dejar una Argentina diezmada, cada vez que termina un día lo que uno revisa es cuántas reservas nos quedan porque lo único que saben es gastarlas. Vamos a volver y seremos mejores de lo que fuimos. No es verdad que la Argentina está condenada a soportar este presente. Nos han hecho creer que este es la suerte que nos ha tocado», insistió.

Y anticipó que durante su gestión no habrá una reforma laboral. «Cuando me dicen que el problema de la Argentina es el costo laboral, me indigno. Cuando me dicen con qué le voy a pagar a los jubilados los medicamentos, me indigno. Ellos nunca se preguntan con qué le pagamos a los bancos los intereses que se llevan. Con la plata que hoy le dedican a los bancos vamos a levantar a la Argentina». (LPO)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...