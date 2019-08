ALBERTO RECIBE A LA MESA DE ENLACE Y ESPERAN DEFINICIONES SOBRE RETENCIONES

El encuentro se realizará mañana en el bunker de la calle México. Los dirigentes rurales insistirán con la eliminación definitiva del impuesto.

El candidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, recibirá este jueves a los directivos de las cuatro entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace. El encuentro se realizará en el bunker de la calle México en el barrio de San Telmo.

«Dialogaremos sobre las necesidades y dificultades del sector que representamos en la actual coyuntura económica y financiera», señaló este miércoles la Mesa de Enlace por medio de un comunicado al que accedió LPO.

La intención de Carlos Iannizzotto, Dardo Chiesa, Daniel Pelegrina y Carlos Achetoni es presentarle a Alberto el documento con las 14 propuestas que elaboraron en el mes de junio donde plantean eliminar definitivamente las retenciones.

LPO había adelantado que el postulante del Frente de Todos prefería esperar a tener un diagnóstico sobre el sector antes de fijar un encuentro con las entidades rurales.

Después de las PASO los dirigentes rurales empezaron a aceitar contactos y activar líneas de diálogo con el albertismo. Incluso llegaron a gestionar esta reunión que se les venía postergando pero que finalmente se realizará mañana.

Se sabe que Alberto aún no tiene una definición sobre las retenciones. «Es un tema sensible porque no conocemos en detalle la situación que encontraremos en diciembre en caso de ganar las elecciones», comentó un dirigente albertista.

Otro hombre de confianza del candidato a Presidente señaló que «Alberto viene insistiendo que salir de esta trampa será muy difícil y sería irresponsable hacer promesas que después es imposible cumplirlas».

Este martes en el campo llamó la atención la ausencia de Alberto en el Congreso anual de Coninagro en la sede de la UCA en Puerto Madero. Tampoco está previsto que Alberto asista al Congreso anual de CRA el próximo 5 de septiembre en el CCK.

Un punto que genera preocupación en el campo es la ausencia de un referente válido para gestionar la política rural e interactuar con el sector. Lo único que se sabe es que el rector de la UMET, Nicolás Trotta, se está encargando de sondear nombres.

En los últimos días el operativo «reconciliación» entre Alberto y el campo se enfrió, no solo por la falta de un encuentro formal entre los dirigentes, sino también por la intención de Felipe Solá de recrear la Junta Nacional de Granos.

La senadora Silvina García Larraburu salió a apoyar la idea de Felipe y metió más ruido en la relación: «Beneficiará a los trabajadores y consumidores además de desmonopolizar el mercado de granos en favor de la soberanía nacional», señaló.

La declaración de la legisladora rionegrina no es menor dado que, no solo es cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner, sino que fue autora de varios proyectos en línea con la Junta Nacional de Granos planteada por Felipe.

Cabe mencionar que el complejo sojero (poroto, aceite y harina de soja) pagan actualmente un 18% de retenciones fijas sumado a una tasa de 4 pesos por dólar exportado lo que lleva el derecho de exportación a un total de 25%.

El resto de los principales cultivos agropecuarios (trigo, maíz y girasol) abonan solo la tasa de 4 pesos por dólar FOB. Es decir, pagan un 7% de retenciones, mientras que en el periodo 2007/2015 el tributo iba del 20% al 35%. (LPO)

