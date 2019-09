ALBERTO FERNÁNDEZ VIAJA A SALTA PARA REEMPLAZAR EN UN ACTO A CRISTINA KIRCHNER, QUE VUELA DE URGENCIA A CUBA

La ex presidente iba a presentar su libro “Sinceramente” pero finalmente visitará a su hija Florencia. Ante la imposibilidad de reprogramar este evento, el candidato a presidente decidió ocupar su lujar.

Cristina Fernández conversó telefónicamente el jueves con su compañero de fórmula, Alberto Fernández. Fue después de que él volviera de su presentación ante la Fundación Mediterránea en Córdoba, donde hizo una exposición de 37 minutos con los lineamientos de su plan para saldar la deuda argentina.

Tras la exposición y una sesión de fotos con los integrantes del consejo directivo de lo que fue el think thank de Domingo Cavallo en los 90, que ahora preside la empresaria Pía Astori, Fernández, se fue al aeropuerto cordobés. Acompañado por Felipe Solá y Eduardo ‘Wado’ De Pedro tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino Aeroparque. No se fue con las manos vacías, como hizo en las cuatro visitas anteriores a la provincia, compró alfajores en un puesto frente a la puerta de preembarque. Esta vez tuvo una pulseada con la diputada Gabriela Estévez que quiso invitarlo y pagar los alfajores por él. Fernández se negó y se apuró a entregarle a la vendedora el plástico con el que pagó.

Tras su arribo a Bueno Aires el candidato a presidente del Frente de Todos habló con la ex presidenta (hablan a diario y algunos domingos toman juntos el té) que le confirmó su necesidad de viajar a La Habana. En Cuba está su hija Florencia Kirchner desde hace seis meses bajo tratamiento médico. También había sido sorpresivo el viaje de CFK entre el 11 y el 19 de septiembre. Por ese viaje postergó para el sábado 22 la presentación de Sinceramente en La Matanza y prorrogó para mañana su viaje a Salta.

Florencia no está bien, sufre un cuadro del que en su entorno no dan muchas precisiones aunque esta semana tuvieron que presentar una actualización ante la Justicia. La joven sigue el tratamiento en la isla mientras su hija Helena permanece en Argentina junto a su papá, Camilo Vaca Narvaja, su abuela materna y sus abuelos paternos. A veces la niña es llevada de visita a Cuba.

Tampoco cerca de Alberto Fernández hacen referencia a Florencia. Amigos y familiares prefieren mantener el bajo perfil y evitar comentarios y trascendidos sobre su salud. Y él, prefiere no hacer comentarios públicos sobre la intimidad de Cristina Fernández y Florencia.

Esta vez, a un mes de las elecciones y ante el imprevisto nuevo viaje de Cristina, los candidatos del Frente de Todos decidieron que Fernández ocupe el lugar de la ex presidenta en al acto organizado en Salta. El sábado por la mañana, según lo previsto desde hace varios días, Alberto Fernández acompañará en una caminata a Mayra Mendoza en Quilmes y compartirán un almuerzo que tenían en agenda. Luego volará a la provincia que gobierna Juan Manuel Urtubey donde apuestan por la candidatura a gobernador de Sergio ‘El Oso’ Leavy que el martes había acompañado a Anabel Fernández Sagasti, candidata a goberandora, en el acto organizado por Alberto Fernández para darle un espaldarazo a la senadora que el domingo enfrenta una pelea difícil contra el radical Rodolfo Suárez en Mendoza.

El Oso Leavy trabajó con la alquimia de dirigentes que integran su espacio para el acto de mañana y bajo las instrucciones precisas del Instituto Patria. Incluso parte del equipo K ya había viajado a la provincia.

El precandidato a gobernador también tiene una batalla dura y en tiempo de descuento no era buena idea cancelar. Leavy hasta había sorteado pulseras para el ingreso de militantes al polideportivo Delmi para viralizar la realización del acto al que pedían concurrir sólo con banderas celestes y blancas y sin carteles políticos.

Diputado nacional por Salta y presidente del Partido de la Victoria, Leavy escribió un sentido mensaje en las redes sociales mientras la militancia empezaba a compartir el hashtag #FuerzaCristina: «Querida Cristina, los salteños vamos a esperarte, este pueblo leal y noble siempre valoró la familia por sobre todo y te comprendemos. Aquí estamos, sabiendo que siempre contamos con vos! Hasta muy pronto! Cuando puedas venir nos vas a encontrar con nuestra sonrisa clara, nuestros ojos húmedos, nuestro corazón emocionado por volverte a ver”.

Hasta la tarde del jueves, los salteños tenían previsto dos actos con Cristina, el primero dentro del polideportivo Delmi con capacidad para unas 8.000 personas. Como es habitual en esta campaña, con la excusa de su libro Sinceramente hablaría de política, economía y actualidad acompañada por el escritor Marcelo Figueras. Fuera del microestadio volvería a hablar para unas 10.000 personas acompañada por el candidato a gobernador.

Estaba previsto su arribo para hoy viernes y hasta la recibiría el vicegobernador Miguel Isa, deferencia que suelen tener los mandatarios de todas las provincias peronistas con la particularidad de que es el adversario interno del kirchnerista Leavy. Y, claro, con otra situación ‘incómoda’, el gobernador de la provincia es Juan Manuel Urtubey (que está de viaje de campaña, hoy en La Plata), competidor como candidato a vicepresidente de Consenso Federal, compañero de Roberto Lavagna y por lo tanto adversario directo de Cristina Fernández.

Según indicaron en el entorno de Alberto Fernández, se decidió que el acto se mantenga exactamente igual aunque en lugar de Cristina Fernández hablará el candidato a presidente del Frente de Todos. El Norte es además una región donde esperan ampliar la ventaja del 11 de agosto.

El entusiasmo del peronismo, la expectativa por el acto y el calendario electoral impedían una reprogramación: el próximo domingo 6 de octubre habrá primarias en Salta y el Frente de Todos lleva dos candidatos, el Oso Leavy y Miguel Isa. Los dos fueron invitados para compartir el acto. Pero el Oso Leavy es el candidato ‘oficial’: Alberto Fernández había grabado un video para pedir el voto de los salteños para él y CFK tenía previsto alzar su mano en el acto fuera del Delmi. (infobae)

