ALBERTO ATIENDE EL TELÉFONO PERO NO COGOBIERNA

La comunicación se concretó el lunes, cuando el Presidente buscaba respaldos para el flamante ministro de Hacienda Hernán Lacunza. De allí surgió la convocatoria a referentes económicos de las fuerzas opositoras.

El presidente le tomó la palabra de llamarlo cada vez que lo considere necesario y el lunes, cuando el nuevo ministro de Hacienda Hernán Lacunza se retiró de la quinta Los abrojos, ejerció su «derecho» nuevamente. Por segunda vez desde la abrumadora derrota en la PASO del domingo 11 de agosto, Mauricio Macri llamó a Alberto Fernández el lunes feriado, antes de la apertura de los mercados del martes y preocupado por lo que estaba pasando en New York.

Le propuso al candidato del Frente de Todos que enviara a una persona de su equipo económico a diseñar estrategias con Lacunza para contener la crisis económica, pero Fernández le dijo que no porque los medios iban a considerar a su enviado como el futuro ministro de Economía de la Argentina.

La contrapropuesta de Fernández fue que convocara a los equipos económicos de todas las fuerzas políticas que compitieron en las PASO para intentar aportar ideas que permitan transitar lo más armoniosamente posible la crisis económica que sufre la Argentina hasta la elección del 27 de octubre.

De todos modos, el candidato del FdT aclaró en distintas entrevistas que su intención es colaborar, pero que “no me votaron para cogobernar y yo no tomo decisiones en nombre de Macri porque soy su alternativa” y aseguró que “el daño que ya se hizo no creo que se pueda reparar en dos meses”. Como muestra de buena voluntad y respeto a la investidura, Fernández dejó en manos del equipo del actual presidente la difusión de la segunda charla telefónica.

Fernández repitió que no quisiera estar en los zapatos de Macri, que no se lo desea a nadie, pero reiteró que va a colaborar con el nuevo ministro de Hacienda “porque si Lacunza se equivoca, sufrimos todos los argentinos”. Dijo que la conversación con el primer mandatario fue “correcta, amable”, pero que rechazó enviar a una persona de su equipo para reunirse con el flamante ministro de Hacienda porque eso y señalar el nombre de su futuro ministro de Economía si gana el 27 de octubre sería lo mismo. En cambio, le propuso convocar a todas las fuerzas políticas a aportar a distintas personas de sus equipos económicos para intentar que la economía no se desmadre

El candidato del FdT dijo que dos meses no alcanzan para reparar el daño que se hizo y agregó que en caso de ser electo va a trabajar para integrar la Argentina. “No voy a hablar de la herencia recibida ni un minuto. Si soy electo presidente nada será fácil, pero la política que llevemos adelante va a ser para integrar a la Argentina no para expulsar, sino para priorizar a los argentinos”. (pagina12)

