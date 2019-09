ACTRICES ARGENTINAS ACOMPAÑÓ LA DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL CONTRA EL EX DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN

El caso, que ya se había dado a conocer en público a mediados de julio pasado, se investiga en la Fiscalía N° 16 especializada en violencia de género.

Tal como acompañaron a la actriz Thelma Fardin en su denuncia contra Juan Darthés por violación, el colectivo Actrices Argentinas apoyó la denuncia penal por acoso sexual y maltrato físico contra el ex director de Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, formulada en julio de este año por Anahí de la Fuente, una ex empleada del instituto.

En una conferencia de prensa realizada esta tarde en el auditorio Bauen del centro porteño por 60 organizaciones feministas y transfeministas de la cultura, la educación y los DDHH, algunas de las referentes leyeron un comunicado anunciando que acompañarán a la denunciante en el proceso.

De la Fuente es maquilladora profesional, performer y comunicadora. Había comenzado a trabajar en el área de Comunicación del centro cultural como community manager en junio de 2017. Según relató ella misma a Infobae, decidió decir basta después de un año y diez meses, en marzo de 2019.

En aquel entonces, ella pidió que la reubicaran, que la cambiaran de área, que la alejaran de su acosador. No solo no ocurrió, sino que terminó despedida.

«Me quedé sin trabajo, sigo sin trabajo. Esta persona renunció, pero a mí lo que me interesa es pedir por mi trabajo. No tuve ninguna respuesta. Hay más denunciantes y en este caso hay testigos que sufrieron lo mismo. Y más personas que no se acercaron porque no se animaron a hacer denuncias», contó esta tarde la joven.

Su denuncia, realizada en julio pasado, quedó asentada en la Fiscalía N° 16 especializada en violencia de género, a cargo de Claudia Barcia.

De la Fuente contó que desde Actrices Argentinas se le acercaron luego de difundirse su caso. «No sólo fueron ellas sino todo este grupo de guerreras que me acompañaron hasta hoy y van a seguir acompañándome. Y si bien lograron quitarme mi sustento económico, esto está en manos de la Justicia y esperamos que se haga justicia», expresó.

Tras las palabras iniciales de la joven, las artistas dieron lugar a la lectura del comunicado: «Convocamos hoy para dar un mensaje urgente a la sociedad, a los medios y a los espacios políticos. Acompañamos en este acto la denuncia penal de Anahí de la Fuente que sufrió acoso y maltrato dentro del Centro Cultural San Martín por un directivo que a su vez es responsable de una cátedra de la UNA», comenzaron.

Y continuaron: «Repudiamos por completo el hecho de que un sujeto que ejerce este tipo de violencias ocupe cargos jerárquicos en espacios que reúnen la cultura, la educación y el Estado».

Entre otras referentes del colectivo estuvieron presentes Laura Azcurra, Cecilia Roth, Anabel Cherubito, Jazmín Stuart, Alejandra Flechner, Julieta Díaz, Malena Sánchez y Thelma Fardin.

Alejandra Flechner prosiguió el discurso, centrado en la crítica a «jefes que creen ser dueños de sus empleados manoséandolos, haciéndoles comentarios sobre su aspecto físico y vestimenta, insinuándolos, persiguiéndolos y castigándolos al menor asomo de rechazo con gritos o trabajos fuera del horario pautado. Tratándolos de incapaces rebajándolos por su género a realizar tareas no correspondientes y humillándolos públicamente en caso de no cumplir con sus reglas, machistas y autoestablecidas».

«Estas personas, además, generan climas persecutorios y atropello laboral en las áreas que lideran, propiciando el silencio y el temor de quienes atestiguan estos actos abusivos. Cuando la víctima decide hablar, la amenazan de manera encubierta o directa. Cuando la víctima decide denunciar, la dejan sin trabajo», agregó.

A su turno, Malena Sánchez señaló: «La persona acosada, además de soportar el trauma de haber sido arrasada por el descaro de su superior, queda desplazada de sus fuentes de ingresos y espacio de pertenencia. Mientras el agresor conserva su puesto, protegido por la impunidad de quienes le otorgan sus privilegios».

Por último, Thelma Fardín reclamó: «Exigimos la reincoporación de manera urgente de las trabajadores del Centro Cultural San Martín que fueron removidas de su puesto por animarse a denunciar. Queremos concursos transparentes que además de tener en cuenta la capacidad de oficio de los concursantes evalúen su criterio respecto a la perspectiva de género».

En toda la conferencia de prensa las mujeres evitaron nombrar a Pimentel. «El denunciado ya fue anunciado anteriormente en otros medios, la idea es no darle más protagonismo. Esto ya está en la Justicia y creo que no hay nada más que aclarar», explicó de la Fuente. (infobae)

