VELÁZQUEZ DESTACÓ LA GESTIÓN DE LA SENADORA MIRANDA PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO FEDERAL

La ministra de salud del gobierno entrerriano, Sonia Velázquez, al hacer referencia a la falta de servicios permanentes de anestesiología en el Hospital de Federal, dejó en claro que la Senadora Nancy Miranda es la que “más me ha demandado y requerido sobre ésta situación, y su compromiso es algo que destaca el mismísimo gobernador”. La funcionaria aseguró que es ingrato que se la responsabilice de ésto, porque “ha sido una de las legisladoras que más está atenta a la realidad de lo que está pasando; no le está pasando la realidad por arriba, créame que está preocupada y ocupada de la salud de todo el Departamento”. Velázquez adelantó que en el primer semestre de este año podría haber novedades respecto a la cuestión.

“Desde que me hice cargo del Ministerio de Salud, la Senadora Nancy Miranda, que también es presidente de la comisión de salud de la Cámara, es la que más me ha demandado y requerido sobre esta situación”, dijo la Ministra de Salud del Gobierno de Entre Ríos, Sonia Velázquez, al ser consultada sobre la falta de un médico anestesista en el Hospital de Federal, situación de la que también adolecen otros importantes nosocomios entrerrianos.

La funcionaria, al ser consultada por el conductor del programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal, aclaró que Miranda no solo le realiza este tipo de reclamos, “sino también por otras preocupaciones y también proyecto que hemos trazado en conjunto, no solamente para Federal; y agregó “particularmente en celular de Nancy (Miranda) y el mío están unidos las 24 horas por situaciones que se presentan, y debo destacar que no todos los legisladores tienen este comportamiento, y este tema de la falta de anestesista no solo nos preocupa, sino que nos ocupa”.

“El tema de la anestesiología no es solo un problema de la región, sino del país, porque constituye un recurso humano de los más críticos, y que ha impactado fuertemente en el sistema sanitario argentino”, dijo Velázquez, quien conto que desde hace muchos años en la Argentina “esta especialidad se fue organizando a través de una asociación que puso su propia regulación, y año a año se fue agravando, porque fuimos cada vez más rehenes de intereses corporativos, y ahora estamos en una situación muy crítica”, y continuó “la propia Asociación Argentina de Anestesiología ha venido regulando los ingresos, incluso coartando posibilidades de que las Universidades convoquen a residencia en anestesiología”.

La Ministra de Salud, Sonia Velázquez, informó que “en este sentido yo me sumé a la solicitud nacional de todos los ministros del país, para una declaración de emergencia a nivel nacional de este recurso humano crítico; y arrobamos a un anteproyecto que no alcanzó a tomar estado parlamentario en 2018, va a ingresar ahora en febrero de 2019”. El texto del mismo declara la emergencia sanitaria nacional en los aspectos asistenciales y formativos de la especialidad de anestesiología. “Esta declaración intenta ser reguladora para poder garantizar la salud a los ciudadanos”, comentó la funcionaria del gobierno de Bordet; quien comentó que en su gestión “fueron por más”, a hablar de la incorporación de anestesistas de otros países, tal el caso de cubanos y venezolanos, para lo que hizo falta declarar en la provincia la emergencia en esta especialidad crítica.

Al respecto de la falta de servicios permanentes de anestesiología en Federal, Velázquez expresó “nosotros somos gente de acción, sin pausa, y quizá tengan alguna sorpresa este año, en el primer semestre podamos tener una sorpresa para Federal, incorporando este tipo de componentes, con una estrategia provincial que podamos dar para el departamento Federal”.

La Ministra Velázquez aclaró que es ingrato que se responsabilice a la Senadora Miranda por la falta del servicio permanente en la ciudad, “no solamente porque es una compañera trabajadora de la salud, a la que conozco antes de ser legisladora, sino que es la persona que más está poniendo en visibilidad, a la hora que sea, los problemas de la prestación de salud; algo que destaca el mismísimo gobernador de la provincia”, y concluyó “ha sido una de las legisladoras que más está atenta a la realidad de lo que está pasando; no le está pasando la realidad por arriba, créame que está preocupada y ocupada de la salud de todo el Departamento”. (Federal al Día)

