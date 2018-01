Una multitud celebró el comienzo de 2018 en el Anfiteatro Municipal de Federal

En un evento que es inédito en la región, los jóvenes y lo que no lo son tanto, volvieron a convocarse para celebrar el inicio de un nuevo año. La policía informó que no hubo inconvenientes mayores. El hospital no registró ingresos por lesiones por uso de pirotecnia. No hubo nacimientos en las primeras horas del año; aunque sí en el último día de 2017.

La intermitente lluvia caída unos minutos antes de la medianoche, y el descenso de la temperatura, no afectaron la autoconvocatoria al Anfiteatro Municipal, por el contrario un numero multitudinario de jóvenes se concentró para celebrar la llegada de 2018, con mucha música, luces y tragos; en una fiesta para la cual la municipalidad local habilitó el espacio y sus sanitarios, ayudo a controlar de los accesos y el ordenamiento del tránsito, y acordó la vigilancia con la policía departamental, de manera de que no hubieran desbordes ni situaciones que opacaran una celebración única en la región, que terminó con su desconcentración pasadas las 7 de la mañana.

FEDERAL AL DÍA realizó consultas a la policía departamental para saber si existieron inconvenientes en los que la fuerza debiera actuar, informándose que no; que solo hubo algunas escaramuzas menores en el predio y luego en inmediaciones de la plaza principal de la ciudad, las que se controlaron rápidamente y sin necesidad de la detención de personas.

En la guardia del hospital J. J. de Urquiza dijeron que no debieron atender a personas con situaciones derivadas de algún exceso en la celebración, como tampoco lesionados por el uso de pirotecnia.

En las primeras horas de 2018 no se registraron nacimientos en el Departamento Federal, aunque si en la última jornada del año que pasó. A las 05,57 del 31 de diciembre nació quien se llamará Guadalupe, con 3,050 kilogramos, hija de una mujer de apellido Miño radicada en la localidad de Sauce de Luna; quien fue asistida en el parto por la Dra. Garrido. (Federal al Día)

