TITO VALORÓ EL TRABAJO CONJUNTO CON LA ADMINISTRACIÓN CHAPINO PARA LA HABILITACIÓN DE UNA PISTA DE ATERRIZAJE

El presidente de la Sociedad Rural de Federal, Nicasio Tito, en cuyo predio se encuentra la pista recientemente habilitada, comentó “sabíamos que solos no podíamos conseguirla, por lo que me comunique con el presidente municipal Gerardo Chapino, y él me manifestó de la necesidad e importancia que tenía poder conseguirla”, y agregó “es un trabajo conjunto con la municipalidad de Federal, con gestiones ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, y la Administración Nacional de Aviación Civil en la ciudad de Buenos Aires. Hemos trabajado muy bien con el municipio, y eso es algo que debo resaltar”. Escuche declaraciones de Tito a FEDERAL AL DÍA.

Audio Nicasio Tito (Duración 03´25¨)



La pista de suelo natural, de 750 metros, está emplazada en el predio Malvinas Argentinas de la Sociedad Rural de Federal.

“Hay que reconocer siempre cuando las instituciones y el municipio pueden trabajar mancomunadamente, independientemente de las ideologías políticas, porque lo importante es el bien común; y esta es una noticia muy importante para Federal, que trasciende las fronteras y será de una utilidad inimaginable para nuestra comunidad”, dijo Nicasio Tito, el presidente de la entidad.

“Debemos valorar y difundirlo, porque es un trabajo en conjunto entre la rural y el municipio, el esfuerzo y la dedicación que ha puesto la municipalidad para colaborar con las gestiones y alcanzar este buen fin, que ahora nos permite tener esta pista habilitada, que va a trascender a nuestra gestión en la sociedad rural, como también a la actual gestión municipal, porque es un logro para la comunidad”, destacó el dirigente.

Tito hizo mención que a 100 kilómetros a la redonda no son muchas las pistas habilitadas, y auguró que en el futuro se pueda iluminar para aterrizajes nocturnos, y construirle un pequeño hangar.

En el final de la nota agradeció el empeño de la comisión directiva de la S.R.F, “y la colaboración de la municipalidad de Federal, en toda esta gestión que ha sido incesante y permanente, y que nos ha permitido llega a este enorme logro para la comunidad de Federal”. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...