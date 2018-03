Silvera: “Antes de hablar del aborto debería comenzarse por realizar buenas campañas de educación sexual”

Así lo manifestó el Psicólogo y Sexólogo Héctor Eduardo Silvera, quien presta servicio en el Hospital J. J. Urquiza de Federal. Transmitió su preocupación por el comportamiento de muchísimos jóvenes en la ciudad, y el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Silvera, junto a las Licenciadas en Enfermería, Norma Bonomi y Silvana Rusch, conducirán desde el próximo miércoles un programa radial por Radio Integración 90.5. ESCUCHE PARTE DE LO QUE DIJO EL PROFESIONAL.

Audio Hector Eduardo Silvera (Duración 06´41″)



En una entrevista concedida al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal 90.5, el Psicólogo y Sexólogo Héctor Eduardo Silvera fue consultado sobre las iniciativas que se promueven para despenalizar el aborto, a lo que contestó: “entiendo que hay muchas mujeres que mueren por abortos clandestinos, y que hay igualmente muchos profesionales que se hacen ricos por hacer abortos clandestinos, pero yo como profesional me pregunto por qué no empezamos por educar sexualmente, por qué no empezamos a hablar de nuestra propia sexualidad, de lo que debemos y lo que no debemos hacer, y de cómo debemos cuidarnos”; y agregó “por qué no empezamos por hacer educación sexual en las escuelas, comenzando por los profesionales que están adentro de las escuelas”.

“Me parece que para hablar del aborto y saber que estamos de acuerdo o no, me parece que sería necesario plantear una educación sexual”, prosiguió Silvera.

El conductor del programa radial insistió pidiéndole una posición ante la posibilidad de que la legislatura nacional trate la despenalización del aborto, a lo que el Psicólogo y Sexólogo que presta servicios en el Hospital de Federal, respondió: “yo estoy de acuerdo primero en preservar todo tipo de vida, pero hay que tener en cuenta que hoy nenas de 12 y 13 años ya son mamás, y hay que preguntarse en manos de quien estamos dejando a la criatura, en manos de alguien que, como decían nuestra abuelas, todavía no saben lavarse su ropa interior”.

“Yo estoy a favor de la vida siempre, por algo hago salud, pero si un grupo muy grande de profesionales se van a llenar los bolsillos por hacer abortos clandestinos, pongamos una ley para que esa gente no se llene los bolsillos a costa de un montón de mujeres que se mueren”, declaró.

En otro tramo de la nota radial, y consultado sobre la problemática juvenil que le toca atender en el Hospital J. J. de Urquiza de Federal, Héctor Eduardo Silvera dijo “a mí me preocupa muchísimo la juventud de Federal, porque vemos que las enfermedades de transmisión sexual siguen en aumento”, y agregó “veo que empiezan a salir a muy temprana edad, como en todos lados, y que a partir de que salen a los pocos días vienen borrachos, la mayoría fuma marihuana, hay como una necesidad de hacer algo, y yo creo que es porque desde algún punto no se les está dando a los adolescentes una alternativa”, responsabilidad que aseguró le cabe a los padres, familiares y al estado. “Me parece que hay mucha libertad, excesiva, en la salida de los adolescentes, deberían haber controles más rigurosos y más campañas para acercar a los adolescentes a un lugar en donde se sientan bien”, prosiguió.

El Psicólogo y Sexólogo Héctor Eduardo Silvera conducirá a partir del miércoles 7 por Radio Integración 90.5, de 18 a 20 horas, el programa “A pesar de todo, Federal”, que contará con la asistencia de las Licenciadas en Enfermería Norma Bonomi y Silvana Rusch. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...