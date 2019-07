SACADOS DEL RADIO CÉNTRICO…SE AVECINA UN FIN DE SEMANA SIN BOLICHES BAILABLES EN FEDERAL

Este fue el último fin de semana en el que, por disposición de una Ordenanza Municipal, los boliches bailables tuvieron permitido realizar su actividad en el centro de la ciudad. El tropical “Papacho” no construyó local en la periferia, como si lo hizo el boliche pop “Hassan Disco”; aunque su propietario aseguró que su apertura recién se podrá realizar en aproximadamente dos semanas. ESCUCHE QUE DIJERON MARIO GASTALDI Y PABLO OTRINO.

Entrevistado por el conductor del programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal, el propietario de boliche tropical “Papacho”, Mario Gastaldi, con 20 años de permanencia en la actividad, dijo sentir “una mezcla de impotencia, de bronca, de desazón y alegría, porque nosotros hemos sabido ganarnos el respeto y el cariño de la gente, y eso demanda un reconocimiento hacia nuestros clientes y la gente que convocamos sábado a sábado, gente joven y mayor”, y agregó “Papacho me ha dado la cosa más linda de la vida que es mi familia, y por eso es una desazón, pero conciente de que cuando se cierra una puerta se abren otras, y vamos a tratar de seguir lo mejor posible para no decaer, que esto no me afecte más de la cuenta, que sea un salto para arriba y no un salto hacia el precipicio”.

Gastaldi insistió que la actividad bien podría haber continuado en el centro de la ciudad, y recordó que cuando en 2007 se aprobó la Ordenanza que disponía el retiro de los boliches bailables del centro de la ciudad, “se debió haber hecho una consulta popular, y analizar todos los pro y los contra”, estimando que si se le consultara a los vecinos el 80 % estaría a favor de que los boliche continuaran en los lugares que están.

El empresario, referente de la reconocida empresa de sonido e iluminación ECO Producciones, trajo a colación un decreto firmado por el ex presidente municipal Felipe Torres, que estipula que los clubes pueden hacer un espectáculo bailable o publico cada 45 días, y un privado inscripto cada 60, “que es donde me comprenden las generales de la ley”.

“En su momento esta Ordenanza estuvo muy direccionada, y hoy estamos pagando las consecuencias”, expresó.

Minutos más tarde, en el mismo programa radial, se escucharon expresiones del propietario del boliche “Hassan Disco”, Pablo ‘coco’ Otrino, quien manifestó “finalmente llegó el día, nosotros nos hemos preparado para esto, así que estamos bien”, aunque reconoció también la existencia de “un halo de tristeza y melancolía por esta situación, porque se nos ha ido la vida en ese trabajo. Nosotros iniciaos el proceso de traslado así que estamos bien, estamos tranquilos con lo que hemos hecho”. El boliche pop de la ciudad funciona desde el 16 de diciembre de 1995 sobre la calle Mitre de Federal, y en ese tiempo, con excepción de un año, su actividad ha sido consecutiva.

Refiriéndose a la Ordenanza Municipal que dispuso la interrupción de la actividad en el radio céntrico, Otrino dijo “cuando se hizo a nosotros nadie nos consultó, no hubo una consulta de los actores para ver si realmente era posible, cuánto tiempo se necesitaba para trasladarse, cuáles serían los lugares adecuados; no hubo una consulta ni intercambio de opiniones con los interesados. Ese es un punto criticable de la Ordenanza, pero hay otras ciudades en lo que esto ha pasado”.

En cuanto a que la apertura del nuevo boliche pudiera producirse en próximo fin de semana, Otrino respondió que “aunque está todo preparado siempre van faltando algunas cosas que surgen de último momento, los que podrán llevar entre 10 y 15 días más para la habilitación del moderno local construido en la periferia sur de la ciudad.

Subrayó que en la calle se escucha “que la norma no tiene sustentabilidad jurídica, que hay vacíos legales, pero si vos cumplís con la Ordenanza tenés cierta ventaja sobre el que no la cumple, un provecho por haber hecho las cosas como corresponde; por lo que creo que el estado municipal deberá hacer cumplir la norma como corresponde”.

“Cada uno defiende sus inversiones con las cartas que tiene, y así será, tendré que bregar por la inversión que hice y la igualdad de condiciones para todos”, dijo Otrino, especulando sobre la posibilidad de que la actividad vedada a los boliches pueda realizarse en clubes locales.

“Así como los vecinos se sintieron perjudicados porque yo les molestaba con los ruidos, y me tengo que ir; que caso tendría la Ordenanza si se continúa realizando en el centro”, finalizó declarando Pablo Otrino. (Federal al Día)

