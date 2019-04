REPROCHES POR LOS SERVICIOS QUE LA COMISIÓN DE LA ANSES CONCORDIA REALIZA EN FEDERAL

Se incrementan las quejas ciudadanas por la modalidad en la que se comunican y prestan los servicios del personal comisionado por la UDAI Concordia en la ciudad de Federal. Es imprescindible que se instale una oficina del organismo en forma permanente en ésta ciudad. Al respecto se refirió la responsable del área municipal de Participación Ciudadana, Patricia Padilla. ESCUCHE QUE DIJO.

La funcionaria, tras las repetidas quejas transmitidas por oyentes del programa “Radio Sábado”, de LRM 910 Radio Integración de Federal, dijo que la situación tiene al funcionariado municipal preocupado y ocupado, “porque la gente cree que nosotros somos los responsables de la venida de la ANSES a Federal, y no es así. El municipio lo único que hace es ceder un lugar en un espacio físico, en este caso el Centro Municipal de Cultura, para que venga la ANSES a atender los tramites que la gente demanda”.

“Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, no nos avisan con anticipación. Antes lo hacían con unos 5 o 6 días de anticipación, nosotros les dábamos números a unas 60 o 70 personas y estaba más organizado, aunque la gente igual se enojaba porque se terminaban los números y la gente se quedaba sin ser atendida, a pesar de que algunos pasaban haciendo cola toda la noche”, agregó Patricia Padilla.

“Cada vez que venía la ANSES se venía agravando la situación, la gente se enojaba mucho por la necesidad imprescindible de realizar sus trámites”, y aclaró no tener ningún tipo de injerencia a la hora de distribuir los turnos de atención; al tiempo que comentó la situación vivida en la mañana de este viernes cuando avisaron desde la UDAI Concordia que enviarían una comisión. “El salón cultural estaba ocupado con una jornada ambiental, y nos entró el apuro porque lloviznaba y la gente estaría afuera pasando frio y mojándose. Tuvimos que hacer malabares para organizarnos y permitir que la gente pudiera ingresar al salón cultural. Nosotros ponemos todo a disposición para que las cosas salgan de la mejor manera, pero no nos están avisando cunado vienen, porque no quieren que nosotros avisemos con anticipación, lo que demuestra que evidentemente hay un problema de comunicación que termina produciendo un desborde de la situación”.

“Nosotros insistimos en que al menos haya una atención mensual de la ANSES de Federal, porque por negligencia o desidia el gobierno nacional ha vendido impidiendo que Federal tenga su propia agencia; a pesar de las gestiones que ha hecho el presidente municipal Chapino, incluso cuando el año pasado vino a Federal el Ministro Frigerio, que se comprometió en conseguir una agencia para la ciudad, y todavía estamos esperando la respuesta”, y continuó “la Senadora Nancy Miranda también ha realizado, y continua haciendo las gestiones para la instalación de una oficina de la ANSES en Federal”; disponiéndose del lugar y el equipamiento en el ámbito del hospital J. J. de Urquiza.

“Las gestiones se están haciendo por parte del presidente municipal y la senadora provincial, y es por eso que digo que estamos preocupados, pero también ocupándonos del tema; depende del gobierno nacional decidir si Federal tiene una agencia o no”, concluyó la responsable del área municipal de Participación Ciudadana, patricia Padilla. (Federal al Día)

