PARA FIN DE AÑO HABRÁ 18 LICENCIADOS EN COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO EN FEDERAL

El sábado, en coincidencia con el Día Internacional del Cooperativismo, referentes de la carrera de cooperativismo y mutualismo, que desde hace casi cuatro años se dicta en Federal, visitaron los estudios de Radio Integración para contar sobre los avances de la cohorte de la UADER; acompañados de estudiantes que en diciembre terminarán de cursarla. ESCUCHE QUE DIJERON.

Audio Schumacher-Padilla-Wetzel-Alumnos Licenciatura en Cooperativismo (Duración 06´23″)



Con relación a la cohorte de la carrera, extensión de la Facultad de Ciencia de la Gestión de la UADER, el Ing. Del INTA Federal, Carlos Schumacher, dijo “se están viendo ya resultado, y se está viendo lo que en su momento encaramos con el municipio ha sido muy bueno, y estamos logrando que los chicos terminen la licenciatura, y eso es un gran avance, y por eso es importante agradecer al municipio, al INTA, que en su momento nos pusimos como una utopía, porque mucha gente no creía que pudiéramos generar una carrera de cooperativismo en el centro-norte de la provincia”.

“Siempre decíamos que en una zona que creíamos subdesarrollada es donde más debemos invertir, es donde más debemos apoyar al cooperativismo, que es una gran herramienta para el desarrollo”, agregó.

En su visita a los estudios de Radio Integración de Federal, la coordinadora pedagógica de la cohorte, Patricia Padilla, explicó que “esto fue un objetivo que tenía la gestión Chapino, desde antes de ser gobierno, de traer una carrera universitaria a Federal; se hicieron las gestiones y en el 2016 se trajo la carrera, a través de un convenio tripartito que se hizo con INTA, el municipio y la UADER”.

“Es una licenciatura, es la segunda carrera universitaria que tenemos en nuestra ciudad, están cursando los estudiantes el cuarto año, y les quedará en el 2020 finalizar con la tesis, para luego ser licenciados en cooperativismo”, continuó.

El vicepresidente municipal, Rubén Wetzel, manifestó que “el departamento ejecutivo ha tenido un papel fundamental, en una coordinación con el INTA y la UADER, lo que demuestra de que haciendo las cosas en conjunto todo puede salir adelante; cada uno puso la parte que tenía que poner, en un compromiso que nosotros asumimos desde el primer día que salimos a trabajar en la campaña política, sin ser gobierno todavía, porque queríamos traer a Federal carreras universitarias, y lo logramos”.

Juliana, una de las alumnas de la licenciatura, expresó que “al no tener la posibilidad de ir a estudiar a otro lado, pusimos las ganas, lo intentamos, y esta semana salimos a los medios en conmemoración del cooperativismo para comentar nuestra carrera, como venimos trabajando junto a los profesores acá en Federal, con el cooperativismo, apuntando a la economía social, que si no nos unimos no vamos a llegar”.

En tanto otra de las alumnas, la docente Sandra, comentó haber comenzado a la carrera como una alternativa, y después me fue apasionando, y me gustaría poder a llegar a formar una cooperativa entre los que nos recibimos, ver si podemos lograr lo que hemos venido planteándonos durante este año; y también poder guiar a las cooperativas que ya están funcionando, o que se están formando, o tener la posibilidad de trabajar no solo en cooperativa sino en mutuales, porque también estamos abocados a ello, porque nuestra carrera es cooperativa y mutualismo”.

En el final de la nota realizada por el conductor del programa “Radio Sábado”, el vicepresidente municipal Rubén Wetzel destacó que “el cooperativismo incluye a todos, y si uno se pone a ver los principios y los valores que el cooperativismo va inculcando en la población, el cooperativismo es apasionante”. (Federal al Día)

